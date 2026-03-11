Μάρτζυ Λαζάρου για την απώλεια 20 κιλών: Όταν πήγα πρώτη φορά σε διατροφολόγο, έφυγα κλαίγοντας

Η Μάρτζυ Λαζάρου παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για την εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (10-03-2026) και μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Μίλησε για την απόφασή της να κάνει δίαιτα και να ακολουθήσει το πρόγραμμα διατροφολόγου, για να χάσει τα περιττά κιλά. Ανέφερε πως αν και αρχικά ήταν αναβλητική, πήρε την απόφαση να μπει σε πρόγραμμα, όταν είδε το βάρος της στη ζυγαριά.

Μιλώντας για την αλλαγή στο βάρος της, η Μάρτζυ Λαζάρου σημείωσε στο «The 2night Show» πως: «Νιώθω πάρα πολύ καλά. Βοήθησαν πολλά πράγματα. Η αλλαγή είναι ότι έχασα πολλά κιλά, στο σύνολο 20. Ήθελα πολύ να συμβεί, πάλευα πέντε χρόνια. Έχασα τα κιλά και αυτό σου δίνει άλλη αυτοπεποίθηση. Πήρα πέντε χρόνια να το αποφασίσω μετά την εγκυμοσύνη. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν έχεις ιδέα το πώς αισθάνεσαι. Όταν χάνεις τα κιλά. Ούτε εγώ το πίστευα. Δεν είναι ότι δεν ήθελα αυτά τα χρόνια αλλά είχα επαναπαυτεί, δούλευα πολύ και ήμουν αναβλητική. Κάποια στιγμή ο διακόπτης γύρισε μόνος του, στις 10 Μαρτίου 2025».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε πως «Ένα μήνα πριν ήμουν στο σπίτι με ένα φιλικό ζευγάρι και έκλαιγα λέγοντας ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τσακωνόμουν με τον άντρα μου και του έλεγα: “Δεν μπορώ”. Το αποφάσισα μόνη μου, χωρίς να το πω σε κάποιον αρχικά. Πήγα σε διατροφολόγο και η συνέχεια είναι ότι μπήκα σε ένα πρόγραμμα.

Όταν πήγα στον διατροφολόγο πρώτη φορά έφυγα κλαίγοντας. Μόλις ανέβηκα στη ζυγαριά, είδα το νούμερο και πώς ήμουν, έφυγα κλαίγοντας και είπα: “Τέλος, δεν υπάρχει γυρισμός. Θα το καταφέρεις” και το λέω γιατί ήταν ένας μήνας πριν το Πάσχα, στο οποίο ήμουν πολύ πειθαρχημένη».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «Δουλεύω ως δημοσιογράφος 21 χρόνια. Η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στις εκπομπές της Τατιάνας Στεφανίδου. Ξεκίνησα κι εγώ ως ρεπόρτερ, μετά πίσω σε ομάδες ως βοηθός αρχισυντάκτη. Συνεχίζω να γράφω για 15 χρόνια στον “Ελεύθερο Τύπο”. Θεωρώ ότι όλοι οι ρεπόρτερ σκέφτονται πως θέλουν να γίνουν παρουσιαστές και δεν είναι καθόλου κακό. Νομίζω θέλουν να γίνουν αναγνωρίσιμοι, πανελίστες και παρουσιαστές που είναι το επόμενο στάδιο. Στα χρόνια τα δικά μου, δεν ήταν τόσο έντονο. Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου την παρουσίαση. Τα τελευταία 4 χρόνια το ήθελα αρκετά».

Επιπλέον, η γνωστή δημοσιογράφος υπογράμμισε: «Νομίζω ότι πολλοί αναγκάζονται να κάνουν ενημέρωση. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Δες τι έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητα, έχει αλλάξει η επικαιρότητα, γίνονται πράγματα που ούτε τα φανταζόμασταν. Σκέψου τι έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια».