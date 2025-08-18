Μάθιου Πέρι: Η «Ketamine Queen» αποδέχθηκε την ενοχή της για τον θάνατο του «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια»

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του τραγικού θανάτου του Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου ηθοποιού της σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»). Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», αναμένεται να αποδεχθεί την ενοχή της για τη διακίνηση της παράνομης ναρκωτικής ουσίας (κεταμίνη) που οδήγησε στον θάνατο του διάσημου ηθοποιού.

Η Σάνγκα, που έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγορείται ότι προμήθευε τον τον «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι με θανατηφόρες δόσεις κεταμίνης, μέσω του προσωπικού βοηθού του αδικοχαμένου ηθοποιού, ενώ πλέον αποτελεί το πέμπτο πρόσωπο που παραδέχεται εμπλοκή στην υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «Ketamine Queen» είναι αντιμέτωπη με βαρύτατες ποινές για κάθε μία από τις εννέα κατηγορίες για τις οποίες διώκεται. Μετά την αποδοχή της ενοχής της οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να αποσύρουν ορισμένες από τις βασικές κατηγορίες στην επερχόμενη δίκη.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο γιατρός που ήταν ο βασικός στόχος της εκτεταμένης έρευνας για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση, ομολόγησε την ενοχή του για τη χορήγηση κεταμίνης, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τη μάχη του σταρ του Χόλιγουντ με τον εθισμό.