Μάθιου Πέρι: Ο προσωπικός του βοηθός ομολόγησε ότι του έκανε τη μοιραία δόση κεταμίνης – Του χορήγησε 27 ενέσεις τις τελευταίες 5 μέρες του ηθοποιού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Μάθιου Πέρι. Ο προσωπικός βοηθός του διάσημου «Τσάντλερ» από τη θρυλική σειρά τα «Φιλαράκια», ο Kenny Iwamasa, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που του έκανε την ένεση κεταμίνης που τον σκότωσε.

Ο επί χρόνια προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που έδωσε στον πρωταγωνιστή της σειράς τα «Φιλαράκια» την κεταμίνη που προκάλεσε τον θάνατό του, στις 28 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσαν σχεδόν 10 μήνες μετά οι εισαγγελείς του Λος Άντζελες.

Ο Kenny Iwamasa αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών, μετά από μία έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού από το Λος Άντζελες που παρείχε το θανατηφόρο φάρμακο στον ηθοποιό, αλλά και τη διαβόητη «Βασίλισσα της Κεταμίνης», Jasveen Sagha.

Ο Iwamasa παραδέχτηκε ότι έκανε επανειλημμένα ένεση κεταμίνης στον Matthew Perry χωρίς ιατρική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης πολλαπλών ενέσεων στον ηθοποιό την ημέρα που πέθανε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο Kenny Iwamasa χορήγησε τουλάχιστον 27 δόσεις κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι τις τελευταίες πέντε ημέρες πριν τον θάνατό του. Ανάμεσα σε αυτές και οι τρεις τελευταίες, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς, «οδήγησαν στον θάνατo του ηθοποιού».

Ένας γιατρός, ο Eric Fleming, παραδέχτηκε με τη σειρά του ότι πήρε 25 φιαλίδια κεταμίνης από την επίσης κατηγορούμενη Jasveen Sangha, γνωστή στο Χόλιγουντ ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης» και τα έδωσε στον Iwamasa τέσσερις ημέρες πριν από το θάνατο του Πέρι.

