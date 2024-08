Μάθιου Πέρι: Ο προσωπικός του βοηθός τον είχε βρει αναίσθητο και άλλες φορές τον μήνα που πέθανε

Νέα αποκαλυπτικά τα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Μάθιου Πέρι. Ο «Τσάντλερ» από την πολυαγαπημένη σειρά τα «Φιλαράκια» πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023 από υπερβολική δόση κεταμίνης.

Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, Kenneth Iwamasa, παραδέχτηκε ότι είχε βρει τον ηθοποιό από τα «Φιλαράκια» αναίσθητο αρκετές φορές τις εβδομάδες πριν από τον πρόωρο θάνατό του στα 54 του χρόνια.

Εκτός αυτού, ο Iwamasa ήταν αυτός που χορήγησε τη θανατηφόρα δόση κεταμίνης στον Matthew Perry στις 28 Οκτωβρίου πέρυσι και μόλις πρόσφατα ομολόγησε την ενοχή του.

Ο Iwamasa αποκάλυψε ότι έκανε ένεση στον Μάθιου Πέρι με σημαντικές ποσότητες κεταμίνης (συνολικά 6 – 8 φορές την ημέρα) τα 24ωρα πριν από τον θάνατό του.

Ο πρώην βοηθός του τηλεοπτικού «Τσάντλερ» αποκάλυψε ότι βρήκε τον διάσημο ηθοποιό αναίσθητο στο σπίτι του σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις τον Οκτώβριο.

Την ημέρα του θανάτου του ηθοποιού είπε ότι του έκανε ένεση γύρω στις 8:30 π.μ. και μετά πάλι γύρω στις 12:45 μ.μ.

Ωστόσο, μόλις 40 λεπτά αργότερα, ο Μάθιου Πέρι φέρεται να ζήτησε από τον Iwamasa να ετοιμάσει το τζακούζι του και να του κάνει μία μεγάλη δόση κεταμίνης.

Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια του διάσημου ηθοποιού, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά για τις συνθήκες που οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό του.

Αφού του χορήγησε την τρίτη δόση κεταμίνης την ίδια ημέρα, ο Iwamasa έφυγε για να κάνει μερικές δουλειές. Όταν γύρισε, βρήκε τον ηθοποιό μπρούμυτα στο τζακούζι λίγες ώρες αργότερα.

Οι αρχές την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι οι Iwamasa, Fleming, Dr. Mark Chavez, Dr. Salvador Plasencia και Jasveen Sangha (γνωστή και ως «βασίλισσα της κεταμίνης») κατηγορήθηκαν για τον θάνατο του Matthew Perry.

Αν και ο διάσημος ηθοποιός χρησιμοποιούσε την κεταμίνη για να θεραπεύσει νόμιμα την κατάθλιψή του, άρχισε να κάνει κατάχρηση του φαρμάκου τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Plasencia παρείχε στον ηθοποιό υγρή κεταμίνη και παστίλιες και μάλιστα έμαθε στον Iwamasa πώς να κάνει την ένεση στον διάσημο ηθοποιό.

