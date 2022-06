Διαθέσιμες από την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 στις 12:00 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στις 23:59.

Για τρίτη χρονιά, οι βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και τo Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έρχονται στο onassis.org και στο Onassis Channel στο YouTube.

Tο Ίδρυμα Ωνάση συνεργάζεται ξανά με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και φέρνει στις οθόνες μας τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν το 2021 από τις 9 έως τις 15 Ιουνίου.

Οι ταινίες που προβάλλονται στο αφιέρωμα Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους 2022 δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια ζωντανή απόδειξη ότι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος βρίσκει τον τρόπο να επιβιώσει ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Οι βραβευμένες ταινίες, που θα μεταδοθούν ψηφιακά για μία εβδομάδα μέσα από την πλατφόρμα του onassis.org, ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη ματιά τους σε κοινωνικά και υπαρξιακά θέματα του σήμερα, παρουσιάζοντας ιστορίες γεμάτες ιδέες, διαφορετικές απόψεις και βαθείς προβληματισμούς.

«Η ελεύθερη γραφή των φετινών ταινιών και η έρευνά τους προς διαφορετικές κατευθύνσεις είναι ένα αισιόδοξο σημάδι σε μια εποχή που δείχνει να επιστρέφει σε πιο συντηρητικές μορφές έκφρασης» αναφέρει η Κριτική Επιτροπή Εθνικού Διαγωνιστικού του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021. «Οι φετινές ταινίες που βραβεύτηκαν ξεχώρισαν για την ισχυρή οπτικοποίηση δυστοπικών κόσμων, την ανατρεπτική πρόζα, τη ζωντανή, ανήσυχη και γενναία σκιαγράφηση της νέας γενιάς» σημειώνει η Κριτική Επιτροπή Εθνικού Διαγωνιστικού του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας 2021.

Το σκοτάδι που πλανάται στους δρόμους της Αθήνας (Όλα τα πλάσματα της νύχτας της Μέμης Κούπα). Η συμφιλίωση με την ενηλικίωση (Μετά το Μεσημέρι του Αλέξη Κουκιά-Παντελή). Η ανάγκη του ανήκειν κόντρα στην έλξη για το άγνωστο (Soul Food του Νίκου Τσεμπερόπουλου). H ατομικότητα ενάντια στο «κοινό καλό» σε μια σκληρή και ανταγωνιστική κοινωνία (Brutalia, Εργάσιμες μέρες του Μανώλη Μαυρή). Η σεξουαλική αφύπνιση μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία (Horsepower του Σπύρου Σκάνδαλου). Η μετανάστευση που οδηγεί στην εξαφάνιση (To Βανκούβερ της Άρτεμης Αναστασιάδου). Μια προσωπική στιγμή για έναν δύσκολο αποχαιρετισμό (Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα της Βαγγελιώς Σουμέλη). Η αδελφική σχέση που χτίζει γέφυρες σε μια διατοπική κοινωνία (Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου). Τα πρώτα σκιρτήματα μέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη (Αμυγδαλή της Μαρίας Χατζάκου). Η συνάντηση δύο ασυνόδευτων ψυχών (Souls All Unaccompanied του Γιώργου Τελτζίδη). Ο μικρόκοσμος μιας αθηναϊκής γειτονιάς μέσα από τη ματιά μιας μεσήλικης γυναίκας (Από το μπαλκόνι του Άρη Καπλανίδη). Ένας φόρος τιμής στον Λευτέρη Βογιατζή (Last Visit του Σπύρου Αλιδάκη). Η γραφή του Χούλιο Κορτάσαρ σε έναν χώρο οικείο και ανοίκειο (Cortázar των Αργύρη Γερμανίδη και Κατερίνας Στράουχ). H ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και σκοτεινής φαντασίας (Apallou του Νίκου Αυγουστίδη). Τα τελευταία λεπτά πριν από την ιστορική ρίψη της κεντρικής πύλης του Πολυτεχνείου (Ο φοιτητής του Βασίλειου Καλαμάκη). Μια τρυφερή συνάντηση με φόντο το αιώνιο τουριστικό ελληνικό καλοκαίρι (A Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου).

Ανακαλύψτε τις Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους

Αναλυτικό πρόγραμμα

«Brutalia, Εργάσιμες μέρες» του Μανώλη Μαυρή

Βραβείο «Χρυσός Διόνυσος» Καλύτερης Ταινίας, Onassis Film Development Grant, Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών «Ιουλία Σταυρίδου» στην Εύα Γουλάκου και Τιμητική Διάκριση Σκηνικών στη Δάφνη Καλογιάννη, στο Φεστιβάλ Δράμας / Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Ειδική Μνεία Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, στις Νύχτες Πρεμιέρας.

https://www.onassis.org/el/video/brutalia-days-of-labour-big-short-films-2022

“Soul Food” του Νίκου Τσεμπερόπουλου

Βραβείο Σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη» στον Νίκο Τσεμπερόπουλο και Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον Απόλλωνα Σαρρή, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/soul-food-big-short-films-2022

“Horsepower” του Σπύρου Σκάνδαλου

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής και Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας στον Θωμά Τσιφτελή, στο Φεστιβάλ Δράμας / Βραβείο «Χρυσή Αθηνά» Καλύτερης Ταινίας και Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στην Ιωάννα Κολλιοπούλου, στις Νύχτες Πρεμιέρας.

https://www.onassis.org/el/video/horsepower-big-short-films-2022

«Το Βανκούβερ» της Άρτεμης Αναστασιάδου

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής και Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον Βασίλη Κουτσογιάννη, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/to-vancouver-big-short-films-2022

“A Summer Place” της Αλεξάνδρας Ματθαίου

Onassis Drama Queer Award και Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη Μαίρη Μηνά, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/a-summer-place-big-short-films-2022

«Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα» της Βαγγελιώς Σουμέλη

Βραβείο Σεναρίου στη Βαγγελιώ Σουμελή, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/i-dont-want-to-forget-anything-big-short-films-2022

“Motorway 65” της Εύης Καλογηροπούλου

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ στον Χρήστο Γιαννακόπουλο και Τιμητική Διάκριση Ταινίας, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/motorway-65-big-short-films-2022

«Αμυγδαλή» της Μαρίας Χατζάκου

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής στη Μαριλένα Ορφανού, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/amygdala-big-short-films-2022

«Από το μπαλκόνι» του Άρη Καπλανίδη

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Onassis Film Development Grant, Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου στον Άρη Καπλανίδη, Ειδική Μνεία για Animation, στο Φεστιβάλ Δράμας / Βραβείο «Αργυρή Αθηνά» 2ης Καλύτερης Ταινίας και Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στις Νύχτες Πρεμιέρας.

https://www.onassis.org/el/video/from-the-balcony-big-short-films-2022

“Last Visit” του Σπύρου Αλιδάκη

Τιμητική Διάκριση για τον ήχο στον Γιάννη Λούκο, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/last-visit-big-short-films-2022

«Όλα τα πλάσματα της νύχτας» της Μέμης Κούπα

Τιμητική Διάκριση για τον Ήχο στον Στέφανο Ευθυμίου, στο Φεστιβάλ Δράμας

https://www.onassis.org/el/video/creatures-of-the-night-big-short-films-2022

“Apallou” του Νίκου Αυγουστίδη

Εύφημος Μνεία, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/apallou-big-short-films-2022

“Cortázar” των Αργύρη Γερμανίδη και Κατερίνας Στράουχ

Ειδική Μνεία Φωτογραφίας, στο Φεστιβάλ Δράμας και στις Νύχτες Πρεμιέρας.

https://www.onassis.org/el/video/cort%C3%A1zar-big-short-films-2022

“Souls All Unaccompanied” του Γιώργου Τελτζίδη

Τιμητική Διάκριση Ανδρικής Ερμηνείας στον Jouvany Guirguis, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/souls-all-unaccompanied-big-short-films-2022

«Μετά το Μεσημέρι» του Αλέξη Κουκιά-Παντελή

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον Ηλία Μουλά και Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στην Κατερίνα Ζησούδη, στις Νύχτες Πρεμιέρας.

https://www.onassis.org/el/video/after-noon-big-short-films-2022

«Ο φοιτητής» του Βασίλειου Καλαμάκη

Εύφημος Μνεία, στο Φεστιβάλ Δράμας.

https://www.onassis.org/el/video/the-student-big-short-films-2022

ΔΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Το 2021, το Ίδρυμα Ωνάση θέσπισε δύο νέα κινηματογραφικά βραβεία που απονεμήθηκαν στο Φεστιβάλ Δράμας. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές που συμμετείχαν στο Διεθνές Διαγωνιστικό έλαβαν το Onassis Film Development Grant. O Μανώλης Μαυρής και ο Άρης Καπλανίδης έλαβαν 10.000 ευρώ ο καθένας, για να αναπτύξουν το σενάριο μεγάλου μήκους τους. Επίσης, την ίδια χρονιά, και σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, δημιουργήθηκε ένα βραβείο συμπερίληψης και αποδοχής: το Queer Drama Award του Onassis Culture. Το βραβείο θα απονέμεται κάθε χρόνο σε μία από τις ταινίες μικρού μήκους του Εθνικού Διαγωνιστικού με ΛΟΑΤΚΙ περιεχόμενο και συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ. Φέτος, το βραβείο απέσπασε το “A Summer Place” της Αλεξάνδρας Ματθαίου, μια ταινία για τα όρια που τίθενται, τη συντροφικότητα και την αποδοχή του διαφορετικού, ένας ύμνος σε κάθε σχέση που ψάχνει να βρει τον τόπο της.

ΝΕΟ ΣΙΝΕΜΑ, ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα, μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους. Αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας υποτροφίες και fellowships. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και το Oxbelly Screenwriters & Directors Lab, με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος μέσα και έξω από τα σύνορα.

Onassis Channel στο YouTube

Το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση εκπέμπει από την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, σε όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα. Παραστάσεις, συναυλίες, podcasts, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα. Η ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση φτιάχνει μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στ www.onassis.org/el/culture/cinema/big-short-films-2022