Η Μέγκαν Μαρκλ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, επισκέφτηκαν την Νέα Υόρκη και πρόκειται για την πρώτη κοινή έξοδο των Σάσεξ μετά την γέννηση της κόρης τους, Λίλιμπετ. Το ζευγάρι έκανε μια σειρά από επισκέψεις και βρέθηκε σε διάφορα events στο «Μεγάλο Μήλο» τραβώντας όλα τα φλας πάνω τους.

Το Σάββατο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρευρέθηκαν στο Σέντραλ Παρκ, σε μία από τις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν παγκοσμίως από τη ΜΚΟ Global Citizen για την ευαισθητοποίηση κατά των κινδύνων που απειλούν τον πλανήτη (κλιματική κρίση, φτώχεια, λιμοί, πανδημίες…). Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο στο να ενθαρρύνει την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Στο Σέντραλ Παρκ η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να φορέσει ένα μίνι λευκό φόρεμα Valentino με κεντήματα. Το εντυπωσιακό φόρεμα μάλιστα κοστίζει 4.892 ευρώ. Η Δούκισσα του Σάσεξ φορούσε επίσης ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Cartier αξίας περίπου 14.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά ΜΜΕ στην Βρετανία σχολίασαν επικριτικά τις ακριβές στιλιστικές επιλογές της Μέγκαν Μαρκλ, υπογραμμίζοντας πως στο Σέντραλ Παρκ είχαν πάει μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Meghan dons $4,500 white Valentino mini dress and $16k Cartier earrings while preaching about vaccine equity at NYC’s ‘Wokestock’ https://t.co/MkwbsyvXIs