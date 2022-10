Η Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίζεται ότι αποχώρησε από τα κορίτσια που άνοιγαν τις βαλίτσες στο τηλεπαιχνίδι Deal or No Deal to 2006, επειδή την «αντικειμενοποιούσαν» ως γυναίκα, επειδή τη θεωρούσαν απλά μια «bimbo». Όμως, τώρα, κατηγορείται για… υποκρισία, με τις επαγγελματικές της επιλογές μετά το τηλεπαιχνίδι.

Γνωστή για τις φεμινιστικές της δηλώσεις, η Μέγκαν Μαρκλ είπε πρόσφατα ότι αποχώρησε από το γνωστό τηλεπαιχνίδι Deal or No Deal επειδή της φέρονταν ως «bimbo», δηλαδή ως απλά μια όμορφη αλλά… χαζή γυναίκα, γεμάτη ψεύτικες βλεφαρίδες, σουτιέν με ενίσχυση και κολλητά φορέματα που η μόνη της δουλειά ήταν να ανοίγει τις βαλίτσες με τα ποσά.

Η δούκισσα του Σάσεξ, όμως, κατηγορείται για υποκρισία επειδή και η επόμενη επαγγελματική της επιλογή δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που δήλωσε ότι την αηδίαζαν στο τηλεπαιχνίδι.

Σε πλάνα που βγήκαν και πάλι στη δημοσιότητα και παρουσίασε αποκλειστικά η DailyMail, η Μέγκαν Μαρκλ δεν… δυσκολεύτηκε να ξαναπάρει τον ρόλο της «bimbo», σε μια σύντομη εμφάνιση που έκανε στη σειρά «90210», τη συνέχεια της θρυλικής σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς».

Στη σκηνή, ο Ίθαν – τον οποίο υποδύεται ο Ντάστιν Μίλιγκαν – εκπλήσσεται όταν η κοπέλα του Άννι (Σένα Γκράιμς) τον εντοπίζει να κάθεται μόνος του στο αυτοκίνητό του. Το σοκ του εξηγείται λίγα δευτερόλεπτα μετά, όταν ο ίδιος φτιάχνει τα ρούχα του και σηκώνει το κεφάλι της η Γουέντι (Μέγκαν Μαρκλ) από τα πόδια του, όπου υπονοείται ότι του έκανε στοματικό έρωτα.

Ο ρόλος της στη σειρά «90210» έρχεται σε αντιπαράθεση με τις δηλώσεις της με το πώς ένιωθε, φεύγοντας από το Deal or No Deal. Όταν συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι, δήλωσε ότι «δεν μου άρεσε όπως με έκαναν να νιώθω, που ήταν μη έξυπνη. Δεν μου άρεσε να με αναγκάζουν να αφοσιώνομαι μόνο στην εμφάνισή μου».

Ωστόσο, παρά τις διαμαρτυρίες της, οι θαυμαστές της σειράς τόνισαν, με σκληρή κριτική, ότι η Μαρκλ δεν «άργησε να ενστερνιστεί τον ρόλο της bimbo μόλις 2 χρόνια αργότερα».