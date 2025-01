Μέριλ Στριπ: Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησε στις φονικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) χρειάστηκε να σκεφτεί έναν ευρηματικό τρόπο για να απομακρυνθεί με ασφάλεια, όταν οι φωτιές που έπληξαν το Λος ‘Αντζελες στις αρχές Ιανουαρίου, περικύκλωσαν το σπίτι της.

Σε ένα μακροσκελή άρθρο του στο New York Magazine, ο ανιψιός της ηθοποιού Έιμπ Στριπ (Abe Streep) περιέγραψε μεταξύ άλλων την περιπέτεια της θείας του, ως παράδειγμα της αποφασιστικότητας και της ανθεκτικότητας που επέδειξαν πολλοί κάτοικοι του Λος ‘Αντζελες που έζησαν εφιαλτικές στιγμές στις φωτιές. Η Μέριλ Στριπ έλαβε εντολή εκκένωσης στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι πυρκαγιές στο Πασίφικ Πάλισεϊντς και Ίτον είχαν ήδη ξεκινήσει να καταστρέφουν την περιοχή.

Στην προσπάθειά της να διαφύγει «ανακάλυψε ότι ένα μεγάλο δέντρο είχε πέσει στον δρόμο της, αποκλείοντας τη μοναδική έξοδο» έγραψε ο Έιμπ Στριπ. «Αποφασισμένη να τα καταφέρει, δανείστηκε έναν κόφτη από τον γείτονά της, άνοιξε μια τρύπα σε μέγεθος αυτοκινήτου στον φράχτη που μοιραζόταν με τους γείτονες από την άλλη πλευρά και πέρασε μέσα από την αυλή τους για να ξεφύγει» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρθηκε στον συμπρωταγωνιστή της θείας του στο «Only Murders in the Building», Μάρτιν Σορτ (Martin Short), ο οποίος επίσης αντιμετώπισε δυσκολίες να φύγει από το σπίτι στο Πάλισεϊντς που αγόρασε το 1984.

Υπογράμμισε ότι ήταν τόσο μεγάλο το μποτιλιάρισμα και ο πανικός που μία διαδρομή που κανονικά θα έπαιρνε πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο, χρειαζόταν πάνω από μία ώρα για να καλυφθεί. Το σπίτι του τελικά σώθηκε.

«Σίγουρα θα μείνω στο σπίτι μου» είπε ο διάσημος ηθοποιός ενώ κάηκε η κατοικία που είχε ένας από τους γιους του.

Meryl Streep had to “cut a car-size hole” in her fence and drive through a neighbor’s yard to evacuate home during the L.A. fires.



