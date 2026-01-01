Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις Πρωτοχρονιάς με τον Δάνη Κατρανίδη

Για τον αείμνηστο συνάδελφο και σύντροφο της, Δάνη Κατρανίδη και την πιο όμορφη ανάμνηση που έχει από Πρωτοχρονιά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο “Οθόνη” και τη δημοσιογράφο Μαρία Κυπραίου.

“Η Πρωτοχρονιά που μου έχει μείνει είναι εκείνη που ήμασταν στη σχολή με τον Δάνη. Για μένα δεν έχει φύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ήμασταν στη σχολή και είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί την Πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι γιατί αργήσαμε να βρεθούμε αλλά ήμασταν μέσα στο λεωφορείο στις δώδεκα παρά και είχαμε ένα τρανζιστοράκι. Τελικά, αλλάξαμε χρόνο μέσα στο λεωφορείο”.

“Για μένα είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Γιατί υπήρχαν λαμπάκια, αστέρια, επειδή ήταν μέσα μας! Ήταν το λεωφορείο, σκοτάδι, λίγος κόσμος, εμείς και κάτι μοναχικοί άνθρωποι.

Αλλά εκείνη τη στιγμή τα πυροτεχνήματα για μας ήταν καρδούλες, αστέρια, λαμπάκια, χρώματα και κοιταζόμασταν έτσι πολλή ώρα. Ήταν από τις ωραιότερες αναμνήσεις μου και πολύ ουσιαστικές πέρα από όλα τα άλλα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.