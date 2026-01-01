Lifestyle

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις Πρωτοχρονιάς με τον Δάνη Κατρανίδη

"Εκείνη τη στιγμή τα πυροτεχνήματα για μας ήταν καρδούλες, αστέρια, λαμπάκια, χρώματα" θυμάται η Μίρκα Παπακωνσταντίνου
Μίρκα Παπακωνσταντίνου
Μίρκα Παπακωνσταντίνου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για τον αείμνηστο συνάδελφο και σύντροφο της, Δάνη Κατρανίδη και την πιο όμορφη ανάμνηση που έχει από Πρωτοχρονιά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο “Οθόνη” και τη δημοσιογράφο Μαρία Κυπραίου.

“Η Πρωτοχρονιά που μου έχει μείνει είναι εκείνη που ήμασταν στη σχολή με τον Δάνη. Για μένα δεν έχει φύγει. Οι άνθρωποι φεύγουν όταν τους ξεχνάμε” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια.

“Ήμασταν στη σχολή και είχαμε αποφασίσει να είμαστε μαζί την Πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι γιατί αργήσαμε να βρεθούμε αλλά ήμασταν μέσα στο λεωφορείο στις δώδεκα παρά και είχαμε ένα τρανζιστοράκι. Τελικά, αλλάξαμε χρόνο μέσα στο λεωφορείο”.

“Για μένα είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Γιατί υπήρχαν λαμπάκια, αστέρια, επειδή ήταν μέσα μας! Ήταν το λεωφορείο, σκοτάδι, λίγος κόσμος, εμείς και κάτι μοναχικοί άνθρωποι.

Αλλά εκείνη τη στιγμή τα πυροτεχνήματα για μας ήταν καρδούλες, αστέρια, λαμπάκια, χρώματα και κοιταζόμασταν έτσι πολλή ώρα. Ήταν από τις ωραιότερες αναμνήσεις μου και πολύ ουσιαστικές πέρα από όλα τα άλλα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
239
170
149
104
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Klavdia: «Φρίκαρα μετά τον εθνικό τελικό της Eurovision, με τον OGE δείχναμε αγαπημένοι αλλά είχαμε αντιπαραθέσεις»
«Όταν ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, είναι καλύτερα., τότε ήμουν σε μια φάση που δούλευα σαν ρομποτάκι, αλλά αυτό δεν ήταν η αιτία» λέει η Klavdia για τον χωρισμό της με τον OGE
Klavdia
Newsit logo
Newsit logo