Μιχάλης Μητρούσης: ««Τι σαχλαμάρες είναι αυτές; Είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι;»

Ο Μιχάλης Μητρούσης ξεκαθάρισε ότι δεν ονειρεύεται να πεθάνει επάνω στο θεατρικό σανίδι, ενώ παράλληλα μίλησε με λόγια αγάπης για τη μονάκριβη κόρη του, Μαρίλια Μητρούση.

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Μιχάλης Μητρούσης. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για την κόρη του, Μαρίλια Μητρούση, ενώ τόνισε πως δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να πεθάνει πάνω στη σκηνή.

«Έχω µια υπέροχη κόρη που τη λατρεύω, τη Μαρίλια Μητρούση. Μαζί µε τη µητέρα της, τη Ρουµπίνη Βασιλακοπούλου, εξαιρετική ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης, φτιάξαµε το ένδοξο θέατρο Χυτήριο, το οποίο δεν υπάρχει πια και δεν θέλω να µιλάω γι’ αυτό», είπε αρχικά ο Μιχάλης Μητρούσης.

Ο Μιχάλης Μητρούσης είπε στη συνέχεια: «Είναι µια ιστορία που µε ενοχλεί. Το έφτιαξα µε αίµα και κόπο και χρήµατα και δεν το έχω. Βλέπω την πρόοδο της Μαρίλιας και αυτό που είπα για το “Χυτήριο” το είπα, γιατί το παιδάκι αυτό µεγάλωσε εκεί, ερχόταν µικρό και έβλεπε τις παραστάσεις. Ό,τι παραστάσεις είχαµε, ήταν εκεί. Εγώ της είχα πει “και κοµµώτρια να γίνεις, να είσαι πρώτη. Αν δεν είσαι πρώτη, δεν είσαι καλή κοµµώτρια”».

«Έχει σπουδάσει τουρκικές επιστήµες, ξέρει άπταιστα τουρκικά, έχει πάρει άριστα στο τραγούδι στο Ωδείο, αλλά ήθελε να γίνει ηθοποιός. Λέγαµε µε τη µάνα της “κάτσε να δούµε κανένα πλάνο, µη µας βρίζουν”. Παίζει σε µια εξαιρετική σειρά στον Alpha, στο “Να µ’ αγαπάς” και είναι πάρα πολύ καλή», δήλωσε ακόμα για τη μονάκριβη κόρη του, τονίζοντας: «Όσον αφορά την υποκριτική, ναι, (σ.σ. είμαι αυστηρός μαζί της), αλλά δεν µιλάω».

Στην ερώτηση αν θέλει να πεθάνει στη σκηνή του θεάτρου, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε: «Τι σαχλαµάρες είναι αυτές; Αυτά είναι κάτι ιστορικά, παλιά. Θα πεθάνεις κάποια στιγµή, είναι ανάγκη να πεθάνεις πάνω στο σανίδι; Πέθανε σπίτι σου. Θέλω να µεταφέρω στους νέους ηθοποιούς το εξής: αυτό που κάνουν να το αγαπάνε, γιατί αν δεν το αγαπάνε και δεν το πιστεύουν, δε θα κάνουν ποτέ καριέρα».

«Όταν ήµουν 27 χρόνων, είχα ένα µπέρδεµα στη ζωή µου και µε βοήθησε µια ψυχαναλύτρια. Είχα µια ερωτική σχέση, µπερδεύτηκα, δεν είχα κατασταλάξει. Είχα κάτι εµµονές, πέρασε».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μιχάλης Μητρούσης αναφέρθηκε και στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Συγγρού.