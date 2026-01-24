Ο Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο: «Δεν με νοιάζει η συγγνώμη, θα µπορούσα να πεθάνω»

«Θα µπορούσα να είμαι ανάπηρος», εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Μητρούσης για το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του.

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Μιχάλης Μητρούσης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Συγγρού.

«Θα µπορούσα να πεθάνω κιόλας. Ήµουν έξω από το Mega, πήγαινα κανονικά στη λωρίδα µου και έρχεται ένα αυτοκίνητο, µε χτυπάει, φεύγει η µηχανή από κάτω, την αφήνω, για να µη µε παρασύρει µαζί της. Προλαβαίνω, τραβάω το πόδι µου, κάνω µια τούµπα, χτυπάω µε το κράνος, ανοίγει το κράνος, έρχοµαι αντίθετα, βλέπω το διπλανό αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω µου, σταµατάει ευτυχώς ο άνθρωπος, και µε ένα ανάποδο σάλτο βρίσκοµαι στα πόδια µου και λέω “τι έγινε, ρε παιδιά;” και βλέπω αίµατα στα πόδια µου.

«Εµφανίστηκαν οι υπαίτιοι, ζήτησαν συγγνώµη, αλλά δεν µε νοιάζει. Εγώ θα µπορούσα να είµαι ανάπηρος ή να µη µιλούσαµε µαζί. Τι να την κάνω τη συγγνώµη αν εγώ δεν ήµουν εδώ τώρα;», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.