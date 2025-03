Μονς Σέλμερλεβ: Σάλος με τον νικητή της Eurovision – Η σύζυγός του τον καταγγέλλει για κακοποίηση και τον χωρίζει

Αίτηση διαζυγίου από τον νικητή της Eurovision 2015, Σουηδό τραγουδιστή Μονς Σέλμερλεβ, κατέθεσε η σύζυγός του, Κιάρα Τζάνσον, η οποία τον καταγγέλλει δημοσίως για «συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση και μία ατελείωτη απιστία», όπως αναφέρει.

Η Κιάρα Τζάνσον θέλησε να βάλει τέλος στον γάμο της με τον Μονς Σέλμερλεβ που αγαπήθηκε από όλη την Ευρώπη με τον τραγούδι «Heroes», με το οποίο ο γνωστός τραγουδιστής κατέκτησε την κορυφή στην Eurovision πριν από δέκα χρόνια.

Μάλιστα, ο γνωστός Σουηδός τραγουδιστής ήθελε να εκπροσωπήσει και φέτος τη χώρα του στην Eurovision, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί το δικό του κομμάτι.

Η δημόσια εξομολόγηση της Κιάρα Τζάνσον:

«Προσπάθησα να προστατεύσω τον πρώην σύζυγό μου για πολύ καιρό. Έκανα αίτηση διαζυγίου στο Ηνωμένο Βασίλειο κι ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια. Απόλυτη προτεραιότητά μου θα είναι πάντα τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να επιτρέψω στην οικογένειά μου να ζει σε ένα περιβάλλον με χρήση ουσιών, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση και μία ατελείωτη απιστία. Όλοι αξίζουν ελευθερία και ευτυχία και ενθαρρύνω όσους βιώνουν παρόμοια κατάσταση να ζητήσουν βοήθεια κι υποστήριξη και να πάρουν τον έλεγχο της ζωής. Ελπίζω να βρει ο Μονς τη βοήθεια που ζητά τόσο απεγνωσμένα. Του εύχομαι ένα μονοπάτι με ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη», έγραψε στο Instagram η Κιάρα Τζάνσον και οι διαδικτυακοί της φίλοι τής έστειλαν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης, αναδημοσιεύοντας τα stories της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, παντρεύτηκε το 2019, και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 6χρονο Άλμπερτ και τον 2χρονο Όσιαν.

Ο διάσημος Σουηδός τραγουδιστής, τηλεοπτικός παρουσιαστής, μοντέλο και ηθοποιός, Μονς Σέλμερλεβ γεννήθηκε στη Λουντ στις 13 Ιουνίου 1986.

Είναι γιος της Μπιργκίτα Σαχλέν, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Λουντ, και του Σβεν-Όλοφ Σέλμερλεβ, χειρουργού γιατρού. Ο ίδιος σπούδασε μουσική στο Λύκειο της Λουντ και ήταν μέλος της σχολικής χορωδίας. Το 2002 έπαιξε ένα από τα αδέλφια στο μιούζικαλ «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat» στο Slagthuset του Μάλμε.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στη χώρα του όταν το 2005 έλαβε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό «Idol» τερματίζοντας 5ος. Επίσης, ο ίδιος κέρδισε την πρώτη σεζόν του χορευτικού σόου «Let’s Dance».

Η μεγαλύτερη μουσική επιτυχία του ήταν το τραγούδι «Cara Mia», που έγραψε το 2007 για τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ «Melodifestivalen» της ίδιας χρονιάς. Συνολικά, πήρε μέρος στο «Melodifestivalen» το 2007, το 2009 και κέρδισε το 2015. Επίσης, ο Σέλμερλεβ ήταν ο παρουσιαστής του ριάλιτι «Allsång på Skansen» από το 2011 μέχρι το 2013.

Η καριέρα του εκτοξεύτηκε όταν εκπροσώπησε τη Σουηδία στην Eurovision του 2015 με το τραγούδι «Heroes», και κέρδισε με 365 βαθμούς, το τρίτο μεγαλύτερο σκορ στην ιστορία του διαγωνισμού.

