Στη σκηνή του Saturday Night Live εμφανίστηκε ως οικοδεσπότης της τηλεοπτικής εκπομπής, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, προερχόμενος από το… multiverse της Marvel για να κάνει αστεία για την ήττα του από τον Γουίλ Σμιθ στα φετινά Όσκαρ για το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο πρωταγωνιστής του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ανέλαβε χρέη οικοδεσπότη της εκπομπής και με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε τόσο τη νέα ταινία της Marvel όσο και τα φετινά Όσκαρ, καθώς ήταν συνυποψήφιος για το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου με τον Γουίλ Σμιθ.

«Λατρεύω τον τύπο, μου αρέσει να υποδύομαι τον χαρακτήρα του Dr. Strange. Η ταινία πάει πολύ καλά, αλλά έχω παίξει και σε άλλες» σημείωσε ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και υπενθύμισε ότι έπαιξε και σε άλλες ταινίες όπως το «The Power of Dog». Ο παραγωγός και σεναριογράφος του SNL Λορν Μάικλς του είπε: «Κανείς δεν το είδε».

«Είπα: “Άντε, φίλε, ήμουν υποψήφιος για Όσκαρ γι’ αυτό. Δεν κέρδισα. Με κέρδισε (beat, που μεταφράζεται και ως “χτυπάω”) ο Γουίλ Σμιθ» τόνισε αστειευόμενος, κάνοντας αναφορά στο περιβόητο χαστούκι του Σμιθ στον Κρις Ροκ. «Όχι έτσι. Όχι σωματικά» ανέφερε ο Άγγλος ηθοποιός.

Ο Άγγλος ηθοποιός είπε ότι ήταν μεγάλη τιμή που παρουσίασε το επεισόδιο του SNL για την Ημέρα της Μητέρας και αφιέρωσε χρόνο για να ευχαριστήσει τη μητέρα και τη σύζυγό του.

