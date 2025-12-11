Για τη μακρόχρονη σχέση με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, καθώς και για την πλέον συγκινητική ανάμνηση των τελευταίων Χριστουγέννων με τον πατέρα της μίλησε η Μπέσσυ Μάλφα.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε ως καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» το πρωινό της Πέμπτης (11.12.2025) στην ΕΡΤ1 και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη. Μάλιστα, η Μπέσσυ Μάλφα ανέφερε ότι πλέον τα παιδιά της έχουν φύγει από το σπίτι και εκείνη με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά ταξίδια.

Τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και έχουμε μείνει με τον Γεράσιμο. Κάνουμε ταξίδια τώρα που μείναμε οι δυο μας. Το τελευταίο ταξίδι που κάναμε ήταν στην Ισλανδία. Ήταν μαγικά, ήθελα να μείνω εκεί. Ο Γεράσιμος οργανώνει τα πάντα στα ταξίδια μας. Θα ήθελε να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η γνωστή πρωταγωνίστρια.

«Τα κορίτσια είχαν έμφυτο το καλλιτεχνικό, σπούδασαν ηθοποιοί, αλλά ασχολήθηκαν και με τη μουσική. Στον κορονοϊό γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν συγκρότημα. Ο γιος μου δεν ασχολείται με τα καλλιτεχνικά. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Μηχανολόγων Μηχανικών. Δουλεύει σε μια εταιρεία που κάνει πειραματικά πυραύλους». αποκάλυψε στη συνέχεια η Μπέσσυ Μάλφα.

«Τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν λίγο πριν φύγει ο πατέρας μου από τη ζωή. Οι άνθρωποι πριν φύγουν από τη ζωή έχουν μια ευφορία, είναι σαν ανάσταση. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα που ήταν όλοι καλά» πρόσθεσε, συγκινημένη, η Μπέσσυ Μάλφα στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση.