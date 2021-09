Η Μπίλι Άιλις παρουσίασε τα νέα της τραγούδια με μία μεγάλη συναυλία. Ήταν η πρώτη της μετά από περίπου ενάμιση χρόνο.

Η Μπίλι Άιλις (Billie Eilish) ανέβηκε στη σκηνή του Λας Βέγκας και παρουσίασε τη συναυλία «Life Is Beautiful». Η συναυλία κράτησε 90 λεπτά και είναι ολόκληρη διαθέσιμη στο YouTube. Στις 18 Σεπτεμβρίου η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο iHeartRadio Festival, επίσης στο Λας Βέγκας, παρουσιάζοντας 18 τραγούδια της.

Η Μπίλι Άιλις ξεκίνησε τη συναυλία, ερμηνεύοντας τα «Bury a Friend» και «You should See Me in a Crown», πριν απευθυνθεί στο πλήθος λέγοντας: «Παιδιά, έχει περάσει τόσος καιρός! Αυτό μοιάζει με ένα όνειρο που είχα δει πολλές, πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο… Δεν μπορώ να σας πω πόσο ενθουσιασμένη είμαι που είμαι μαζί σας και βλέπω όλα τα όμορφα πρόσωπά σας. Ελπίζω να είστε καλά και να διασκεδάσετε. Θέλετε να μου δώσετε όλη την ενέργεια που εξοικονομήσατε ενάμιση χρόνο; Σας παρακαλώ, θα ήταν τιμή μου».

Στη συνέχεια παρουσίασε τρία τραγούδια από τη νέα της δουλειά Happier Than Ever, τα «Didn’t Change My Number», «NDA» και «Therefore I Am».

Η Μπίλι Άιλις έχει προγραμματίσει μία σειρά από συναυλίες το επόμενο διάστημα, ενώ τον ερχόμενο Φεβρουάριο θα ξεκινήσει μια δίμηνη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για την προώθηση του Happier Than Ever.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ