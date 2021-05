Ο Μπραντ Πιτ εξασφάλισε, μετά από μακρά δικαστική μάχη, την κοινή επιμέλεια για τα παιδιά του με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί. Οι δύο ηθοποιοί έχουν έξι παιδιά, τον 19χρονο Μάντοξ, τον 17χρονο Παξ, την 16χρονη Ζαχάρα, την 14χρονη Σίλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ βρίσκονταν σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους εδώ και έξι χρόνια. Σύμφωνα με το Page Six, ο δικαστής Τζον Ούντερκιρκ -υπεύθυνος για την υπόθεση του διαζυγίου τους- αποφάσισε «υπέρ» του 57χρονου ηθοποιού.

«Έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στις συμφωνίες περί επιμέλειας βάσει της εξαιρετικά λεπτομερούς απόφασης του δικαστή» αναφέρει πηγή με γνώση της υπόθεσης των δύο σταρ του Χόλιγουντ. «Ο Μπραντ προσπαθούσε να αποκτήσει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του – και ήταν σαφές πως η Άντζι έκανε ό,τι μπορούσε για να το αποτρέψει αυτό», προσθέτει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αντζελίνα Τζολί -η οποία πέρυσι στράφηκε νομικά κατά του Άουντερκερκ για τον αποκλεισμό του από την υπόθεση- κατέθεσε νέα έγγραφα στο δικαστήριο τη Δευτέρα όπου αναφέρει πως δεν επέτρεψε στα ανήλικα παιδιά της να καταθέσουν. Στα νέα δικαστικά έγγραφα, σύμφωνα με το Associated Press, αναφέρεται πως ο δικαστής «αρνήθηκε να ακούσει τους ανηλίκους, αποκλείοντας λανθασμένα τις αποδείξεις της που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών, αποδείξεις κρίσιμης σημασίας για τα επιχειρήματά της».

«Η δίκη αυτή διήρκησε πολλούς μήνες και υπήρξαν ένα σωρό μάρτυρες, ειδικοί, ψυχολόγοι και άλλοι που είχαν σχέση με τα παιδιά και η απόφαση βασίζεται εκεί» προσθέτει η ίδια ανώνυμη πηγή.

Άλλη πηγή τόνισε πάντως πως πρόκειται για « προσωρινή απόφαση» προσθέτοντας πως η 46χρονη ηθοποιός συνεχίζει τη νομική μάχη.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ, ο ίδιο δηλώνει «ανακουφισμένος». «Η μόνη του πρόθεση είναι να περνάει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του αναφέρουν» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην Daily Mail.

