Lifestyle

Μπραντ Πιτ: Νέα πλάνα από τα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά με τις συμπρωταγωνίστριές του

Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε επίσης στην «καρδιά» της Αθήνας κι ήταν για άλλη μία φορά φιλικός με όλους
Mπραντ Πιτ
O Mπραντ Πιτ στην πλατεία Κοτζιά / Zouridakis Antonis / Profimedia

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα, με τίτλο «The Riders». Μετά την Ύδρα γυρίστηκαν σκηνές στη Χαλκίδα και την Παρασκευή (06.03.2026) η παραγωγής βρίσκεται από το πρωί στην «καρδιά» της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, για να γυρίσουν νέες σκηνές.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ και οι συμπρωταγωνίστριές του, Κόκο Γκρίνστοουν και η Τζούλιαν Νίκολσον, βρέθηκαν στην πλατεία Κοτζιά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε εκεί για να δει από κοντά τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος ήταν για ακόμα μία φορά προσιτός και φιλικός

Εκτός από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ηθοποιού, το φως της δημοσιότητας είδε και υλικό με τις ηθοποιούς που υποδύονται την τηλεοπτική σύζυγο και την τηλεοπτική κόρη του.

Coco Greenstone και Τζούλιαν Νίκολσον
Η Κόκο Γκρίνστοουν και η Τζούλιαν Νίκολσον / NDPPHOTO
Coco Greenstone και Τζούλιαν Νίκολσον
Σκηνή από την ταινία στην πλατεία Κοτζιά / NDP PHOTO
Coco Greenstone
Νέο πλάνο από την τηλεοπτικό κόρη του Μπραντ Πιτ / NDP PHOTO

Σε ένα από τα βίντεο, είδαμε την ηθοποιό Τζούλιαν Νίκολσον, η οποία υποδύεται τη σύζυγο του Μπραντ Πιτ στην ταινία και την Κόκο Γκρίνστοουν, που παίζει την κόρη του να περπατούν έξω από το Μέγαρο του δημαρχείου Αθηνών.

Νωρίτερα ο κόσμος υποδέχτηκε τον Μπραντ Πιτ με χειροκροτήματα έξω από το δημαρχείο κι εκείνος τους είπε «Hello guys».

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ παρέμεινε μία ώρα στο καμαρίνι του, επί της πλατείας Κοτζιά, ο Μπραντ Πιτ και γύρω στις 16:10 το μεσημέρι βγήκε για να μπει σε άλλο τροχόσπιτο, ώστε να τον αναλάβει το τμήμα μακιγιάζ της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Μάκρη για να γυρίσει κι εκεί κάποιες σκηνές για τη νέα του ταινία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
156
86
81
56
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo