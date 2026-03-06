Μπραντ Πιτ: Νέα πλάνα από τα γυρίσματα στην πλατεία Κοτζιά με τις συμπρωταγωνίστριές του

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα, με τίτλο «The Riders». Μετά την Ύδρα γυρίστηκαν σκηνές στη Χαλκίδα και την Παρασκευή (06.03.2026) η παραγωγής βρίσκεται από το πρωί στην «καρδιά» της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, για να γυρίσουν νέες σκηνές.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ και οι συμπρωταγωνίστριές του, Κόκο Γκρίνστοουν και η Τζούλιαν Νίκολσον, βρέθηκαν στην πλατεία Κοτζιά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε εκεί για να δει από κοντά τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος ήταν για ακόμα μία φορά προσιτός και φιλικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ηθοποιού, το φως της δημοσιότητας είδε και υλικό με τις ηθοποιούς που υποδύονται την τηλεοπτική σύζυγο και την τηλεοπτική κόρη του.

Σε ένα από τα βίντεο, είδαμε την ηθοποιό Τζούλιαν Νίκολσον, η οποία υποδύεται τη σύζυγο του Μπραντ Πιτ στην ταινία και την Κόκο Γκρίνστοουν, που παίζει την κόρη του να περπατούν έξω από το Μέγαρο του δημαρχείου Αθηνών.

Νωρίτερα ο κόσμος υποδέχτηκε τον Μπραντ Πιτ με χειροκροτήματα έξω από το δημαρχείο κι εκείνος τους είπε «Hello guys».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ παρέμεινε μία ώρα στο καμαρίνι του, επί της πλατείας Κοτζιά, ο Μπραντ Πιτ και γύρω στις 16:10 το μεσημέρι βγήκε για να μπει σε άλλο τροχόσπιτο, ώστε να τον αναλάβει το τμήμα μακιγιάζ της παραγωγής.