Ο Μπραντ Πιτ αποθεώθηκε από τους θαυμαστές του στην πλατεία Κοτζιά: Τα χειροκροτήματα και το «hello guys»

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Κοτζιά βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής The Riders, που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην πόλη.

Ο Μπράντ Πιτ βγήκε από το καμαρίνι που έχει στηθεί απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών για τις ανάγκες της ταινίας, επιβιβάστηκε σε ένα Range Rover και κατευθύνθηκε προς την είσοδο του κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Για λίγα δευτερόλεπτα μάλιστα, η Δημοτική Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο μπροστά από την πλατεία, ώστε να μπορέσει το όχημα να περάσει με ασφάλεια από το σημείο και να φτάσει μέχρι το Δημαρχείο.

Μόλις το αυτοκίνητο σταμάτησε, ο ηθοποιός κατέβηκε, γύρισε προς τον κόσμο και είπε “Hello guys”, με τους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο να τον υποδέχονται με φωνές και χειροκροτήματα.

Ο ίδιος χαμογέλασε, χαιρέτισε τον κόσμο και στη συνέχεια μπήκε στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ μπήκε στο Δημαρχείο προκειμένου να λάβει τις τελευταίες οδηγίες από την παραγωγή για το γύρισμα που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει περίπου στις 17:30 το απόγευμα.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι μία από τις σκηνές της ταινίας θα γυριστεί μέσα στο πρώην Δημαρχείο Αθηνών – όπου σήμερα στεγάζεται το Ληξιαρχείο – και θα είναι σκηνή στην οποία ο ηθοποιός εμφανίζεται μαζί με την κόρη του, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ιστορίας της ταινίας.

Η πλατεία Κοτζιά έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό, με συνεργεία παραγωγής, τεχνικούς και εξοπλισμό να βρίσκονται στο σημείο, ενώ αρκετοί περαστικοί και θαυμαστές έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή με την ελπίδα να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό.</

Τα γυρίσματα της ταινίας The Riders στην Ελλάδα πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς το συνεργείο έχει ήδη περάσει από την Ύδρα και τη Χαλκίδα.

Μετά την Αθήνα προγραμματίζονται επιπλέον σκηνές και στη Νέα Μάκρη τις επόμενες ημέρες.