Μπραντ Πιτ: Νέες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην πλατεία Κοτζιά

Ο διάσημος σταρ χαμογελούσε στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο για να τον δει από κοντά
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής ήταν στην πλατεία Κοτζιά / NDP PHOTO

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα, με τίτλο «The Riders» και το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026) τραβήχτηκαν κάποιες σκηνές στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στην Ύδρα και στη Χαλκίδα.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ βρέθηκε στην πλατεία Κοτζιά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Κοτζιά για να δει από κοντά τον Μπραντ Πιτ. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς περίμεναν για ώρες έξω από το κτίριο, ελπίζοντας να καταφέρουν να δουν έστω για λίγα δευτερόλεπτα τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Μόλις ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίστηκε, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες. Ο Μπραντ ανταπέδωσε τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του, χαιρετώντας τους θερμά και χαμογελώντας, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να τον φωτογραφίσουν ή να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, έξω από το δημαρχείο του δήμου Αθηναίων.

Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ γύρισε νέες σκηνές για την ταινία που ετοιμάζει / NDP PHOTO
Μπραντ Πιτ
Ο διάσημος σταρ βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα / NDP PHOTO
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ ήταν άνετος με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Κοτζιά για να τον δει από κοντά / NDP PHOTO
Μπραντ Πιτ
Ο Μπραντ Πιτ ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός / NDP PHOTO

Εκτός από τον Μπραντ Πιτ ήταν εκεί και οι συμπρωταγωνίστριές του, Κόκο Γκρίνστοουν και η Τζούλιαν Νίκολσον.

Σημειώνεται ότι ο διάσημος ηθοποιός από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Μάκρη για να γυρίσει κι εκεί κάποιες σκηνές για τη νέα του ταινία.

Lifestyle
