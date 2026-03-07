Μπραντ Πιτ: Νέες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην πλατεία Κοτζιά

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα, με τίτλο «The Riders» και το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026) τραβήχτηκαν κάποιες σκηνές στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στην Ύδρα και στη Χαλκίδα.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ βρέθηκε στην πλατεία Κοτζιά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Κοτζιά για να δει από κοντά τον Μπραντ Πιτ. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς περίμεναν για ώρες έξω από το κτίριο, ελπίζοντας να καταφέρουν να δουν έστω για λίγα δευτερόλεπτα τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Μόλις ο αγαπημένος ηθοποιός εμφανίστηκε, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες. Ο Μπραντ ανταπέδωσε τον ενθουσιασμό των θαυμαστών του, χαιρετώντας τους θερμά και χαμογελώντας, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να τον φωτογραφίσουν ή να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, έξω από το δημαρχείο του δήμου Αθηναίων.

Εκτός από τον Μπραντ Πιτ ήταν εκεί και οι συμπρωταγωνίστριές του, Κόκο Γκρίνστοουν και η Τζούλιαν Νίκολσον.