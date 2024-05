Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η χειροδικία κατά του συντρόφου της και ο πρησμένος αστράγαλος – «Μου την έστησε η μητέρα μου»

Η κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς βγήκε εκτός ελέγχου για άλλη μία φορά, αφού χτύπησε τον σύντροφό της και στη συνέχεια έκανε κάποιες ανησυχητικές αναρτήσεις στο Instagram.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει αποκτήσει μία αλλόκοτη συμπεριφορά σε σχέση με αυτή που είχε στο παρελθόν, πράγμα που δημιουργεί ερωτήματα για την ψυχική της υγεία. Χτες (02.05.2024), η σταρ της ποπ εθεάθη να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, με τη συνοδεία αστυνομικών έχοντας αγκαλιά το μαξιλάρι της. Ήταν σε άσχημη κατάσταση και περπατούσε ξυπόλυτη, τυλιγμένη με κουβέρτα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια χειροδίκησε κατά του συντρόφου της.

Το βράδυ της Τετάρτης 1η Μαΐου, η Σπίαρς πήγε στο Chateau Marmont με τον Σόλιζ. Λίγες ώρες μετά, κάποιος που βρισκόταν στο ίδιο μέρος κάλεσε την αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι μια γυναίκα που ταιριάζει στην περιγραφή με τη 42χρονη σταρ, παρενοχλούσε και απειλούσε τους υπαλλήλους και τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Επίσης αναφέρθηκε πως η Σπίαρς είχε έναν έντονο καβγά με τον σύζυγό της, τον οποίο κατέληξε να χτυπάει.

Πληροφορίες συγκρίνουν την χτεσινή εικόνα της τραγουδίστριας με εκείνη που είχε το 2007, όταν έπαθε διανοητική κατάρρευση και κατέληξε να ξυρίζει όλα της τα μαλλιά.

#BritneySpears got into a huge fight with her boyfriend Wednesday night, and the details are cause for concern. Read the exclusive 👉 https://t.co/0zjnbgaESe pic.twitter.com/rHMs5To2ir

It was a rough night for #BritneySpears. Paramedics were called to the singer’s hotel room after she got into a huge fight with her boyfriend Wednesday. We break down all the details on #TMZLive. pic.twitter.com/GneuKU1q4p