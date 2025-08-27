Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει», λέει η σύζυγός του

Όλο και χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του διάσημου ηθοποιού Μπρους Γουίλις ο οποίος παλεύει πάνω από δύο χρόνια με μετωποκροταφική άνοια σύμφωνα με όσα είπε η σύζυγός του Εμμα Χέμινγκ Γουίλις.

Οπως ανέφερε σε συνέντευξή της στην Νταϊάν Σόγιερ του ABC News, ο 70χρονος ηθοποιός Μπρους Γουίλις βρίσκεται γενικά σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά «ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει» και η ικανότητά του να επικοινωνεί έχει περιοριστεί δραματικά.

«Όταν είμαστε μαζί του, φωτίζεται. Μας κρατάει το χέρι, μας φιλά, μας αγκαλιάζει. Δεν χρειάζομαι να θυμάται ότι είμαι η σύζυγός του, αρκεί που νιώθω αυτή τη σύνδεση. Η γλώσσα (η ικανότητα του λόγου) υποχωρεί και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Και έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας… διαφορετικός τρόπος», είπε η σύζυγος του Μπρους Γουίλις.

«Ημέρες δεν έχουμε… αλλά έχουμε στιγμές», είπε η Χέμινγκ Γουίλις στη συνέντευξή της στη Σόγιερ. «Είναι το γέλιο του, έτσι δεν είναι; Έχει ένα τόσο δυνατό, πηγαίο γέλιο. Και, ξέρεις, μερικές φορές βλέπεις εκείνη τη λάμψη στα μάτια του ή εκείνο το χαμόγελο…» πρόθεσε.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση χειροτερεύει η ίδια νιώθει ευγνώμων. «Και είναι δύσκολο να το βλέπεις, γιατί τόσο γρήγορα όσο εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Είναι σκληρό. Αλλά είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ μαζί μας».

Η Εμμα Χέμινγκ Γουίλις αναφέρθηκε και στην δύσκολη απόφαση να μεταφέρουν τον ηθοποιό σε δεύτερο σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και με μόνιμη φροντίδα. «Ήταν από τις πιο σκληρές αποφάσεις, αλλά ήξερα ότι θα το ήθελε για τις κόρες μας. Να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες».

Στην ερώτηση τι ήθελε περισσότερο από τον σύζυγό της σήμερα, απάντησε με συγκίνηση: «Θα ήθελα απλώς μια συζήτηση μαζί του. Να ξέρω πώς αισθάνεται, αν είναι καλά, αν φοβάται. Να μπορώ να τον ακούσω».