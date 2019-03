Μυριέλλα Κουρεντή: Η εξομολόγηση για τον πρώην σύντροφό της που έφυγε από τη ζωή

Η Μυριέλλα Κουρεντή μετά τη νίκη της στο Just the 2 of us, το 2014, αποστασιοποιήθηκε από την τηλεόραση. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό People, η ηθοποιός μίλησε για τα μαθήματα που πήρε μέσα σε αυτά τα χρόνια. «Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να είσαι ευτυχισμένος. Δεν είχα πολλά χρήματα, αλλά δεν με ένοιαζε, γιατί είχα δίπλα μου ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν. Ήμουν σε ένα περιβάλλον όπου αισθανόμουν ο εαυτός μου. Ξεκίνησα να κάνω όλα αυτά που με γέμιζαν, όπως γυμναστική και χορό, στη σχολή της κολλητής μου – έτσι, δεν είχα να πληρώνω δίδακτρα. Ίσως ήταν μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE