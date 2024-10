Νάταλι Πόρτμαν: Η Μίλα Κούνις φιλάει καλύτερα από τον Άστον Κούτσερ, έχω φιλήσει και τους δύο

Η Νάταλι Πόρτμαν έκανε μια απίστευτη παραδοχή για την περίοδο που είχε συνεργαστεί τόσο με τον Άστον Κούτσερ όσο και με τη Μίλα Κούνις προτού οι δύο τελευταίοι παντρευτούν.

Η 43χρονη ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν, γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως V for Vendetta, Brothers και The Other Boleyn Girl και κάτοχος ενός βραβείου Όσκαρ, όχι μόνο αποκάλυψε ότι έχει φιλήσει και τον Άστον Κούτσερ και τη Μίλα Κούνις, πριν παντρευτούν, αλλά και ότι η Κούνις φιλάει καλύτερα!

Ο Άστον Κούτσερ και τη Μίλα Κούνις είναι ένα από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια στο Χόλιγουντ.

Γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στην κωμική σειρά του Fox «That 70s Show» ως μέρος του βασικού καστ, και για πολλά χρόνια ήταν φίλοι.

Εν τω μεταξύ, ο Κούτσερ παντρεύτηκε την ηθοποιό Ντέμι Μουρ το 2005 και χώρισαν έξι χρόνια αργότερα, ενώ η Κούνις διατηρούσε σχέση με τον Μακόλεϊ Κάλκιν για εννέα χρόνια, ανακοινώνοντας τον χωρισμό τους το 2011.

Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις επισημοποίησαν την σχέση τους το 2015 και απέκτησαν δύο παιδιά.

Ο Κούτσερ και η Πόρτμαν πρωταγωνίστησαν στην ταινία «No Strings Attached», ενώ η Κούνις πρωταγωνίστησε με από τον Τζάστιν Τίμπερλεικ στην ταινία «Friends with Benefits».

Η Πόρτμαν πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Black Swan» με την Κούνις.

Όλα καλά μέχρι εδώ, όμως σύμφωνα με δημοσίευμα η Πόρτμαν μοιράστηκε μερικές θερμές στιγμές με τον Κούτσερ στην ταινία τους, ενώ γύρισε και μια ιδιαίτερα καυτή σκηνή με τη μελλοντική του σύζυγο Μίλα Κούνις στο Black Swan το 2010.

Η Πόρτμαν μάλιστα δεν δίστασε να αστειευτεί με τον Κούτσερ το 2022 στη διάρκεια μιας διαφημιστικής φωτογράφισης, λέγοντας ότι έκαναν ταινίες περίπου την ίδια εποχή και ότι οι τρεις τους ουσιαστικά «φιλιόντουσαν όλοι μαζί» καθώς έτσι το ήθελαν οι ρόλοι τους.

Φαίνεται όμως ότι η ηθοποιός το πήγε ένα βήμα παραπέρα, καθώς αποκάλυψε επίσης ποιος από τους δύο (Κούτσερ ή Κούνις) φιλούσε καλύτερα, κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του talk show Watch What Happens Live With Andy Cohen, το 2018.

Ο παρουσιαστής ρώτησε την Πόρτμαν για το πώς συνεργάστηκε στενά και με τους δύο ηθοποιούς και εκείνη είπε χαμογελώντας: «Τους φίλησα και τους δύο».

Όταν όμως ρωτήθηκε ποιος φιλούσε καλύτερα, αποκάλυψε: «Η Μίλα! προφανώς!»

Πληροφορίες από ladbible