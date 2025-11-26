Ναταλία Γερμανού: «Λένε ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου, ότι χωρίς εκείνον θα πούλαγα φέτα σε σούπερ μάρκετ»

Μία σπάνια τηλεοπτική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Ναταλία Γερμανού και αναφέρθηκε τόσο στον αξέχαστο πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού, στον οποίον είχε μεγάλη αδυναμία, τόσο στη σχέση με τη μητέρα της, τα αρνητικά σχόλια που δέχεται αλλά και την πρώτη φορά που έκανε έρωτα.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια του ALPHA μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και απάντησε ευθέως σε πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε και στην περίοδο που έκανε ψυχοθεραπεία με αφορμή τον θάνατο του πατέρα της, ενώ είπε ότι πολύ την αποκαλούν τη «ντροπή του Φρέντυ Γερμανού».

Αρχικά, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα, υπογραμμίζοντας ότι οι πρώτοι της συνεργάτες ήταν και συνεργάτες με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό.

Επίσης, μίλησε και για τη θρυλική εκπομπή «Mega Star» που παρουσίαζε για 9 χρόνια.

«Ακόμα και τώρα μου λένε συχνά στα social media ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου ή ότι χωρίς τον πατέρα μου θα ήμουν πωλήτρια κάπου και θα πούλαγα τυρί φέτα σε σούπερ μάρκετ. Ότι αν δεν ήταν ο Φρέντυ δεν θα ήμουν τίποτα», είπε προσθέτοντας: «Πιστεύουν ότι αυτό θα με στεναχωρήσει, όμως εμένα δεν με αγγίζουν όλα αυτά διότι ξέρω ότι ποτέ δεν ήμουν η ντροπή του πατέρα μου και δεν θα είμαι».

«Νιώθω ότι ανήκω στην τηλεόραση, αγαπώ πολύ και το ραδιόφωνο και αισθάνομαι τρομερή αγαλλίαση όταν γράφω στίχους», είπε για τις επαγγελματικές της ασχολίες.

Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια παραδέχτηκε: «Και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το όνομα του μπαμπά μου».

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε και για την καλή σχέση που έχει με τον εαυτό της.

«Στην τηλεόραση ήμουν πάντα ειλικρινής. Αλλά εντελώς απελευθερωμένη δεν ήμουν, το κατέκτησα με το “Καλύτερα δε γίνεται” τα τελευταία 8 χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν πιο people pleasure.

«Τώρα μιλάω και είμαι πιο ξεκάθαρη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρει πλέον αν θα θυμώσουν κάποιοι άνθρωποι μαζί της.

«Έκανα 6 χρόνια ψυχανάλυση, το 1999, όταν πέθανε ο Φρέντυ, γιατί μου βγήκε ένας τεράστιος θυμός προς τους άλλους, πέρα από πόνο και οδύνη», εξομολογήθηκε ακόμα.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο πρώην άντρας της, Πέτρος Ίμβριος, την παρακίνησε να βρει έναν ειδικό για να μπορέσει να διαχειριστεί τα όσα αισθάνεται.

«Ο πόνος μετατράπηκε σε θυμό. Έλεγα στον τότε σύζυγό μου, τον Πέτρο, γιατί ζει κάποιος άλλος και όχι εκείνος; Εκείνος ήταν ο πρώτος που μου είπε πως πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Ήταν καθοριστικός», είπε η γνωστή παρουσιάστρια.

Επίσης μίλησε με λόγια λατρείας για τον πατέρα της.

«Ήμουν πάντα το κορίτσι του μπαμπά, ενώ η μητέρα μου ήταν πιο αυστηρή και απαιτητική μαζί μου. Ήθελε να γίνω μία τέλεια εκδοχή του εαυτού της, αλλά με έμαθε και να είμαι ανεξάρτητη», δήλωσε η Ναταλία Γερμανού.

Παράλληλα, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε ξανά στον πρώην άντρα της, Πέτρο Ίμβριο, τονίζοντας ότι για εκείνη ήταν και παραμένει οικογένειά της.

«Είναι οικογένεια. Μου συγχώρεσε πράγματα που άλλοι δεν θα συγχωρούσαν ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είχα στο μυαλό μου ότι για το διαζύγιο των γονιών μου έφταιγε η μητέρα μου. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, να πάω 27 – 28 για να κάνω ουσιαστικές συζητήσεις και με τους δυο και να καταλάβω ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η σχέση με τη μαμά μου μπήκε στη βαθιά της γαλήνη τα τελευταία 15 χρόνια…

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε και στην πρώτη φορά που έπαθε κρίση πανικού λέγοντας: «Είχα πάει να πάρω τις λαμπάδες του γάμου μου και έπαθα κρίση πανικού. Ήταν η πρώτη φορά που έπαθα κρίση πανικού. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με αυτή την αίσθηση του μόνιμου».

«Η γιαγιά μου ήταν τα πάντα για μένα, στην κηδεία της έλεγαν ότι θα με πάρουν στα χέρια», εξομολογήθηκε ακόμα για την αγαπημένη της γιαγιά.

Επίσης, μίλησε για την πρώτη φορά που έκανε έρωτα.

«Είχα πει ψέματα στη γιαγιά μου ότι θα πάω σινεμά. Πήγα στη Σαρωνίδα, η γειτόνισσα είδε το αναμμένο φως στο σπίτι και την πήρε τηλέφωνο και της είπε να τρέξει γιατί έχουν μπει κλέφτες στο σπίτι. Εκείνη κατάλαβε ότι δεν έχουν μπει κλέφτες στο σπίτι και όταν γύρισε με ρώτησε που ήμουν. Της είπα την αλήθεια και της είπα “συγγνώμη γιαγιά, έπρεπε να το κάνω πια, έχω πάει 16,5 και όλες μου οι συμμαθήτριες το έχουν κάνει” και μου απάντησε: “και τι είναι αυτό το πράγμα; Σταυρός είναι και σε βάραινε και έπρεπε να το κάνεις;”», αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού.