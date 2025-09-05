Lifestyle

Ναταλία Γερμανού: Με μπικίνι και ολόσωμο μαγιό σε πόζες από την Κρήτη – Το μήνυμα της παρουσιάστριας

«Κρήτη μου, καλή αντάμωση…» έγραψε η Ναταλία Γερμανού στην ανάρτησή της
Η Ναταλία Γερμανού σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
Η Ναταλία Γερμανού έκανε για ακόμα μια χρονιά διακοπές στην Κρήτη και κατά διαστήματα μοιραζόταν εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της. Πόζαρε με μπικίνι και κόκκινο ολόσωμο μαγιό, με τα περισσότερα σχόλια να είναι άκρως κολακευτικά για την παρουσιάστρια.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά στην Κρήτη, η Ναταλία Γερμανού ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με μπικίνι σε λιλά τόνους αλλά και με κόκκινο ολόσωμο μαγιό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Κρήτη μου, καλή αντάμωση…», προσθέτοντας το τραγούδι «Κάποιο Καλοκαίρι» του Θάνου Καλλίρη, που ταίριαξε απόλυτα με το mood της παρουσιάστριας.

Η Ναταλία πόζαρε χαμογελαστή και άνετη, αποπνέοντας θετική ενέργεια και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Για ακόμα μια χρονιά θα παρουσιάζει στον Alpha την ψυχαγωγική εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπως ανακοίνωσε προ ημερών ο τηλεοπτικός σταθμός.

 
 
 
 
 
Πριν από περίπου 2 μήνες η Ναταλία Γερμανού μίλησε για τα λάθη που είχε κάνει η ίδια στη συνεργασία της με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. 

