Νατάσα Θεοδωρίδου: «Έληξε η κουβέντα μας» είπε όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενο γάμο με τον Γιάννη Καρυπίδη

Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιάννης Καρυπίδης παραμένουν σε σχέση, με την δημοφιλή τραγουδίστρια να δηλώνει ευτυχισμένη κοντά του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε με τον Σάκη Ρουβά, πριν ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη, ρωτήθηκε αν σκέφτεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της. Επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ στους ρεπόρτερ, με την αντίδρασή της, να μεταδίδεται το πρωινό της Τετάρτης (22-04-2026) από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Αφορμή για την ερώτηση των δημοσιογράφων, στάθηκαν τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που ανέφεραν ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης σχεδιάζουν να παντρευτούν στη Δράμα. Στο ξεκίνημα πάντως, η τραγουδίστρια και ο Σάκης Ρουβάς, αναφέρθηκαν στην πρεμιέρα τους στην «Πύλη Αξιού» της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε πανέτοιμοι! Ψάχνουμε ποιο ντουέτο θα κάνουμε, στείλτε μας ντουέτο παιδιά!» ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια και συνέχισε αναφορικά με τις φήμες για τον γάμο της. «Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας! Καλημέρα σας!» είπε με χιούμορ η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Παντρεύεσαι;» τη ρώτησε στη συνέχεια ο Σάκης Ρουβάς, με την ίδια να αποκρίνεται: «Εσύ δεν έχεις παντρευτεί; Κι εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές!».

«Σαν τον έρωτα δεν έχει! Ο έρωτας είναι ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε» κατέληξε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τραγουδίστρια και ο Γιάννης Καρυπίδης τους τελευταίους μήνες κάνουν κοινές εμφανίσεις, ενώ έχουν ταξιδέψει μαζί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Πρόσφατα, οι δυο τους επισκέφθηκαν το πατρικό της τραγουδίστριας.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς ξεκινούν τις κοινές τους εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Πρόκειται για μια από τις πιο αναμενόμενες συνεργασίες της χρονιάς, που μεταφέρεται στη συμπρωτεύουσα μετά την επιτυχημένη παρουσία τους στην Αθήνα.