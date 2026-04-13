Νατάσα Θεοδωρίδου: Η μητέρα της τραγουδίστριας στέλνει φιλιά και μήνυμα στον Σάκη Ρουβά στα ποντιακά

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε Πάσχα στη Θεσσαλονίκη και δημοσίευσε ένα βίντεο με τη μητέρα της, από το σπίτι που μένει. Η κυρία Σοφία στέκεται μαζί με την κόρη της, απέναντι από την κάμερα και στέλνει ευχές για υγεία σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια μίλησε στα ποντιακά για να ευχηθεί στον Σάκη Ρουβά και αμέσως μετά φρόντισε να λυθούν οι απορίες για τα όσα ανέφερε.

«Λοιπόν, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και όλοι περιμένετε την κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία…», είπε αρχικά η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη μητέρα της να παίρνει τον λόγο και να λέει με τη σειρά της: «Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο».



«Στην κόρη σου δεν θα πεις χρόνια πολλά;», αναρωτήθηκε τότε η τραγουδίστρια, με την κυρία Σοφία να την αγκαλιάζει, να τη φιλά και να της απαντά: «Να είσαι ευτυχισμένη, χαρούμενη με υγεία και όλα τα καλά στη ζωή σου».



Στη συνέχεια, η Νατάσα Θεοδωρίδου την ρώτησε πώς θεωρεί πως θα πάει η σεζόν στη Θεσσαλονίκη με τον Σάκη Ρουβά, με την ίδια να απαντά στα ποντιακά και έπειτα να αναφέρει πως θα τα πάνε τέλεια. «Στείλε φιλιά και στον Σάκη», προέτρεψε η τραγουδίστρια τότε την μητέρα της, με εκείνη να στέλνει φιλιά στην κάμερα και αναφωνεί: «Την αγάπη μου».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς ξεκινούν τις κοινές τους εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Πρόκειται για μια από τις πιο αναμενόμενες συνεργασίες της χρονιάς, που μεταφέρεται στη συμπρωτεύουσα μετά την επιτυχημένη παρουσία τους στην Αθήνα.