Νατάσσα Μποφίλιου: Η έκπληξη που της έκαναν για τα γενέθλιά της – «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43»

Τα γενέθλιά της είχε το Σάββατο (18.04.2026) η Νατάσσα Μποφίλιου και έκλεισε τα 43 της χρόνια, ενώ ταυτόχρονα οι αγαπημένοι της φίλοι τής ετοίμασαν μία γλυκιά έκπληξη.

Η γνωστή ερμηνεύτρια την Κυριακή δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Νατάσσα Μποφίλιου αποκάλυψε ότι της έκαναν έκπληξη για τα γενέθλιά της και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram την εντυπωσιακή της τούρτα.

«Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43. Με την έκπληξη των φίλων, τα λουλούδια, τα χαμόγελα, την ευγνωμοσύνη που έφτασα εδώ τυλιγμένη στην αγάπη. Στα επόμενα αδέρφια μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νατάσσα Μποφίλιου.

Πρόσφατα η Νατάσσα Μποφίλιου είχε αποκαλύψει αν υπάρχει λόγος να απαντάει σε αρνητικά σχόλια και επιθέσεις που δέχεται κατά καιρούς, όπως συνέβη με τα όσα έγραψε για εκείνη ο Μάνος Βουλαρίνος και ξεκίνησε ανάμεσά τους ένα beef.

«Να απαντάω; Αναλόγως την περίσταση. Τώρα επειδή όλο αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ επιφανειακό, ανέβασα μια φωτογραφία που γελάω πάρα πολύ και συνεχίζω να δείχνω πόσο ωραία πέρασα εκείνη την ημέρα με το μαγιό μου, με το σώμα αυτό που έχω πορευτεί 42 χρόνια, που με κρατάει δυνατή και υγιή. Έχω το προνόμιο να έχω ένα σώμα το οποίο προχωράει στη ζωή και είναι ένα σώμα που έχει αγαπηθεί και έχει αγαπήσει. Οπότε, ξέρεις, ήθελα απλά να δείξω ότι δεν πειράζει και εσείς μπορεί να λέτε ό,τι νομίζετε γι’ αυτό. Αυτό το σώμα έχει αγαπηθεί και έχει αγαπήσει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα. Ναι, ποζάρει στην παραλία γελαστό.

Κάποιες φορές όμως δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να απαντήσω, γιατί και αυτό δεν το θεωρώ ακριβώς απάντηση. Ήταν ένα κλείσιμο ματιού. Έχω νιώσει την ανάγκη να απαντήσω σε κάποια πράγματα που με έχουν πληγώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει όμηρος σε πάρα πολλά fake news. Πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, που είναι μία πληροφορία που δεν έχει καμία αλήθεια ως ρίζα, έχει ταξιδέψει και έχει γίνει θέσφατο. Και όχι απλώς έχει γίνει θέσφατο, έχει αναγκάσει ολόκληρο κόσμο να απαντάει στο θέσφατο που δεν είναι πραγματικό.

Και έχω νιώσει την ανάγκη να γράψω. Αλλά μερικές φορές το ζυγίζω και ξέρω ότι μια απάντηση, είτε γραπτή είτε σε συνέντευξη, θα πυροδοτήσει νέο κύκλο. Και μερικές φορές δεν έχω το κουράγιο. Γιατί έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να κάνω και να τρέξω στη ζωή μου που δεν αντέχω να ξαναμπώ σε αυτό», είχε πει η Νατάσσα Μποφίλιου.