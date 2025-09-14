Ξέσπασε η Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχω υπάρξει όμηρος σε πάρα πολλά fake news»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Νατάσσα Μποφίλιου και εξήγησε τους λόγους που κάποιες φορές απαντάει στα αρνητικά σχόλια που της κάνουν μέσω των social media.

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη στη Rosa και τον Χρήστο Τζίφα και ξεκαθάρισε ότι θέλει να ζήσει μία ελεύθερη ζωή. Παράλληλα, η Νατάσσα Μποφίλιου ανέφερε ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να καθορίζει τι φωτογραφίες θα βγάζει και τις θα λέει στις συναυλίες της.

«Η δική μου δουλειά είναι να προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται με αυτό που αισθάνομαι και τον εαυτό μου. Θέλω να ζήσω μια ζωή ελεύθερη όπως τη θέλω εγώ. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να καθορίζει ούτε ποιες θα είναι οι σκέψεις μου, ποιες θα είναι οι αποφάσεις μου, σε ποιους αγώνες θα είμαι σύμμαχος, σε ποια πλευρά της ιστορίας θα σταθώ, πώς θα είναι το κορμί μου, τι φωτογραφίες θα βγάζω, τι θα λέω στις συναυλίες μου. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν, δεν θα το αποδεχτώ», υπογράμμισε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Δεν θα καθορίσει τα βήματά μου. Δεν θα καθορίζει τον τρόπο που στέκομαι στη ζωή. Και αισθάνομαι πολύ περήφανη που δεν είμαι μόνη. Που έχω τόσους ανθρώπους να με αγαπούν, να με υποστηρίζουν. Που έχω συμμάχους σε αυτό το δρόμο. Και εκείνοι θα συνεχίσουν τη δουλειά τους και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου. Είναι μια απόφαση ζωής αυτή που δυστυχώς επέλεξα ή και ευτυχώς, να την πάρω πάρα πάρα πάρα πολύ νωρίς στη ζωή μου», πρόσθεσε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Αμέσως μετά η ερμηνεύτρια αποκάλυψε αν υπάρχει κατά τη δική της γνώμη να απαντάει σε αρνητικά σχόλια και επιθέσεις που δέχεται κατά καιρούς, όπως συνέβη πρόσφατα με τα όσα έγραψε για εκείνη ο Μάνος Βουλαρίνος και ξεκίνησε ανάμεσά τους ένα beef.

«Να απαντάω; Αναλόγως την περίσταση. Τώρα επειδή όλο αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ επιφανειακό, ανέβασα μια φωτογραφία που γελάω πάρα πολύ και συνεχίζω να δείχνω πόσο ωραία πέρασα εκείνη την ημέρα με το μαγιό μου, με το σώμα αυτό που έχω πορευτεί 42 χρόνια, που με κρατάει δυνατή και υγιή. Έχω το προνόμιο να έχω ένα σώμα το οποίο προχωράει στη ζωή και είναι ένα σώμα που έχει αγαπηθεί και έχει αγαπήσει. Οπότε, ξέρεις, ήθελα απλά να δείξω ότι δεν πειράζει και εσείς μπορεί να λέτε ό,τι νομίζετε γι’ αυτό. Αυτό το σώμα έχει αγαπηθεί και έχει αγαπήσει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα.

Ναι, ποζάρει στην παραλία γελαστό. Κάποιες φορές όμως δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να απαντήσω, γιατί και αυτό δεν το θεωρώ ακριβώς απάντηση. Ήταν ένα κλείσιμο ματιού. Έχω νιώσει την ανάγκη να απαντήσω σε κάποια πράγματα που με έχουν πληγώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει όμηρος σε πάρα πολλά fake news. Πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, που είναι μία πληροφορία που δεν έχει καμία αλήθεια ως ρίζα, έχει ταξιδέψει και έχει γίνει θέσφατο. Και όχι απλώς έχει γίνει θέσφατο, έχει αναγκάσει ολόκληρο κόσμο να απαντάει στο θέσφατο που δεν είναι πραγματικό.

Και έχω νιώσει την ανάγκη να γράψω. Αλλά μερικές φορές το ζυγίζω και ξέρω ότι μια απάντηση, είτε γραπτή είτε σε συνέντευξη, θα πυροδοτήσει νέο κύκλο. Και μερικές φορές δεν έχω το κουράγιο. Γιατί έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να κάνω και να τρέξω στη ζωή μου που δεν αντέχω να ξαναμπώ σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Νατάσσα Μποφίλιου.