Netflix: Ζητά να απορριφθεί η αγωγή της Τάιρα Μπανκς για το ντοκιμαντέρ του «America’s Next Top Model»

Την απόρριψη της αγωγής που έχει καταθέσει η Τάιρα Μπανκς για συκοφαντική δυσφήμηση ζητά το Netflix, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το μοντέλο στη σειρά ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model». Η 52χρονη υποστηρίζει ότι αποσπάσματα από πολύωρη συνέντευξή της μονταρίστηκαν με τρόπο που αλλοίωσε τα λεγόμενά της και δημιούργησε, κατά την ίδια, μια ψευδή και παραπλανητική εικόνα.

Το Netflix κατέθεσε την Παρασκευή (14.08.2026) αίτημα για την απόρριψη των ισχυρισμών της Τάιρα Μπανκς, η οποία είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη τον Ιούνιο για τη σειρά σχετικά με το America’s Next Top Model. Το μοντέλο, που υπήρξε παρουσιάστρια και μία από τις βασικές δημιουργικές δυνάμεις πίσω από το επιτυχημένο ριάλιτι, υποστηρίζει ότι από συνέντευξη διάρκειας άνω των τριών ωρών χρησιμοποιήθηκαν μόλις 16 λεπτά.

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«Ψευδές και συκοφαντικό αφήγημα»

Κεντρικό σημείο της αγωγής αποτελεί ο ισχυρισμός της Μπανκς ότι οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν «επιλεκτικό μοντάζ, εσκεμμένες παραλείψεις και χειρουργική αλλοίωση» του υλικού της συνέντευξής της.

Κατά την ίδια, οι επιλογές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα «ψευδές και συκοφαντικό αφήγημα», το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις απαντήσεις που είχε δώσει κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης με τους δημιουργούς.

Η Μπανκς υποστηρίζει ειδικότερα ότι το ντοκιμαντέρ δημιουργεί την εντύπωση πως γνώριζε και επέτρεψε να μην προστατευθεί επαρκώς διαγωνιζόμενη η οποία καταγγέλλει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

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Παράλληλα, θεωρεί ότι η σειρά αφήνει να εννοηθεί πως το τραυματικό περιστατικό αξιοποιήθηκε για λόγους τηλεθέασης και ότι η ίδια αργότερα δεν μπορούσε να το θυμηθεί όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Τι απαντά το Netflix

Το Netflix απορρίπτει τους ισχυρισμούς της. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στη Daily Mail ότι οι σκηνοθέτες Ντάνιελ Σιβάν και Μορ Λούσι είναι «καταξιωμένοι δημιουργοί ντοκιμαντέρ», οι οποίοι πραγματοποίησαν εκτενείς συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από το «America’s Next Top Model».

«Στην Τάιρα Μπανκς δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της και οι δημιουργοί παρουσίασαν με δίκαιο τρόπο τη δική της οπτική, παράλληλα με εκείνη κάθε άλλου συμμετέχοντα που εμφανίζεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ», ανέφερε η πλατφόρμα.

Το Netflix ξεκαθάρισε παράλληλα ότι στηρίζει το «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» και ότι θα συνεχίσει να το υπερασπίζεται «σθεναρά».

Πηγές που επικαλείται η Daily Mail υποστηρίζουν ακόμη ότι η δημιουργική ομάδα είχε καταστήσει σαφές εξαρχής πως η συμμετοχή της Μπανκς στο πρότζεκτ δεν της παρείχε κανέναν έλεγχο πάνω στο τελικό αποτέλεσμα.

Netflix insists Tyra Banks was 'fairly presented' in ANTM doc as they strike back at her defamation lawsuit https://t.co/MCKurRRdFk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 16, 2026

Η καταγγελία πρώην διαγωνιζόμενης

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η μαρτυρία της Σάντι Σάλιβαν, η οποία είχε συμμετάσχει στον δεύτερο κύκλο του «America’s Next Top Model».

Η Σάλιβαν υποστηρίζει ότι δεν προστατεύθηκε επαρκώς μετά από σεξουαλική επίθεση στην οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, εμπλεκόταν καλεσμένος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Κατά την ίδια, το περιστατικό παρουσιάστηκε αργότερα στην εκπομπή ως ιστορία απιστίας.

Η Μπανκς αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ και υποστηρίζει στην αγωγή της ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων πως η Σάλιβαν θα συμμετείχε στη σειρά. Επιμένει επίσης ότι έχει αναγνωρίσει το περιστατικό ως σεξουαλική επίθεση.

Στο δικόγραφο χαρακτηρίζεται «καταστροφικός και εσκεμμένος» ο υπαινιγμός ότι η Μπανκς δεν μπορούσε καν να θυμηθεί την υπόθεση.

Η διαφωνία για τα 16 λεπτά της συνέντευξης

Σύμφωνα με την αγωγή, η Μπανκς παραχώρησε συνέντευξη διάρκειας περίπου τρεισήμισι ωρών, απαντώντας χωρίς περιορισμούς σε ερωτήσεις για την επιτυχία της εκπομπής, αλλά και για τις έντονες επικρίσεις που είχε δεχθεί για ορισμένες από τις αποφάσεις της.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, στο τελικό ντοκιμαντέρ χρησιμοποιήθηκαν περίπου 16 λεπτά από τη συνέντευξή της. Η ίδια ισχυρίζεται ότι οι απαντήσεις της «απογυμνώθηκαν από το πλαίσιό τους» και επανατοποθετήθηκαν κατά τρόπο που εξυπηρετούσε διαφορετικό αφήγημα.

Υποστηρίζει ακόμη ότι από την τελική εκδοχή παραλείφθηκαν σημεία στα οποία αναλάμβανε την ευθύνη για αμφιλεγόμενες πτυχές του «America’s Next Top Model».

«Οι θεατές ενός ντοκιμαντέρ περιμένουν γεγονότα»

Η νομική επιχειρηματολογία της Μπανκς δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στον χαρακτηρισμό της σειράς ως ντοκιμαντέρ.

«Οι θεατές ενός ντοκιμαντέρ δεν περιμένουν κατασκευασμένο δράμα ή τεχνητά αφηγήματα. Περιμένουν γεγονότα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην αγωγή.

Η Μπανκς ζητά η υπόθεση να εκδικαστεί ενώπιον ενόρκων, οι οποίοι, εφόσον δικαιωθεί, θα κληθούν να καθορίσουν το ύψος της αποζημίωσης.

Η ίδια παρουσίασε το «America’s Next Top Model» στους πρώτους 22 κύκλους του, έχοντας προηγουμένως προτείνει την ιδέα της εκπομπής στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο UPN. Το ριάλιτι έκανε πρεμιέρα το 2003 και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές παραγωγές στον χώρο της μόδας.