Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν ήταν ένα από τα μοντέλα – έκπληξη, μαζί με την πρωταγωνίστρια του τηλεοπτικού reality «Κeeping Up with the Kardashians», Κιμ Καρντάσιαν, την πρωταγωνίστρια της reality σειράς «Selling Sunset», Κριστίν Κουίν, στην επίδειξη της κολεξιόν υψηλής ραπτικής του Balenciaga στο Παρίσι στις 6 Ιουλίου.

Η Κίντμαν κατέγραψε την εμπειρία της με μια σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό της στο Instagram με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, όπου αστειεύεται με την Καρντάσιαν σχετικά με την πιθανότητα να πέσει στην πασαρέλα, συζητά με το μοντέλο Ναόμι Κάμπελ και αγκαλιάζει τον σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής, σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.

Η ηθοποιός περπάτησε στην πασαρέλα με ασημί φόρεμα με έναν ώμο, μακριά ουρά και μαύρα γάντια όπερας.

Την ίδια μέρα με την επίδειξη έγιναν τα εγκαίνια «καταστήματος με δημιουργίες υψηλής ραπτικής» μέσα στο ιστορικό παρισινό οίκο του 1937.

Πέρυσι, o Balenciaga έκανε το ντεμπούτο του με το πρώτο σόου στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι υπό τον διευθυντή δημιουργικού Ντέμνα Γκβασάλια χωρίς σημαντικά ονόματα στην πασαρέλα αφήνοντας τις δημιουργίες να μιλήσουν από μόνες τους.

Αλλά αυτή τη φορά ο οίκος έκανε στροφή 180 μοιρών και για τη δεύτερη επίδειξη κολεξιόν υψηλής ραπτικής του Γκβασάλια στρατολόγησε πολλές διάσημες προσωπικότητες.

Δείτε στο βίντεο την Κιμ Καρντάσιαν (στο 12.25) και αμέσως μετά, την Νικόλ Κίντμαν .