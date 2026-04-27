Νίκος Γκέλια: Κάθε χωρισμός είναι αυστηρά προσωπικός, δεν απασχολεί τον κόσμο το πώς τον βίωσα εγώ

Ο Νίκος Γκέλια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και μίλησε για τον χωρισμό από την σύζυγό του Αγγελική. Όπως είπε δεν θέλησε να πάρει δημοσιότητα το γεγονός, καθώς θεωρεί πως τέτοιου είδους ειδήσεις, δεν πρέπει να απασχολούν τον κόσμο. Ανέφερε ότι για το διαζύγιο συζήτησαν με την 6χρονη κόρη τους, που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα στις ζωές τους. 

«Το σημείο μηδέν, που άλλαξε τη ζωή μου, είναι η στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα από την Αλβανία, ενώ το δεύτερο ήταν η επιλογή να ασχοληθώ με την υποκριτική», είπε αρχικά ο Νίκος Γκέλια.

Ο Νίκος Γκέλια είπε στη συνέχεια: «Η κόρη μου είναι η κινητήριος δύναμη στη ζωή μου. Έχω φόβο και αγωνία, άμα λείψω από τη ζωή, τι θα απογίνει.

Κάθε χωρισμός είναι αυστηρά προσωπικός και πρέπει να τον σεβαστούμε. Δεν απασχολεί τον κόσμο το πώς τον βίωσα. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει, με σεβασμό στο παιδί του ή τον εαυτό του, να σεβαστεί τα όρια του χωρισμού. Κάναμε συζήτηση με την κόρη μας για το χωρισμό».

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο Νίκος Γκέλια έγινε γνωστό πως χώρισε από την σύζυγό του, Αγγελική. Μαζί είχαν αποκτήσει μία κορούλα, που σήμερα είναι 6 ετών.

