Ο Νίκος Γκέλια χώρισε από τη γυναίκα του, Αγγελική – Συναινετικό διαζύγιο για το πρώην ζευγάρι

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Νίκος Γκέλια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της υποκριτικής τέχνης, έχοντας διαγράψει μία σημαντική πορεία τόσο στην τηλεόραση και στο θέατρο όσο και τον κινηματογράφου, όπου έκανε το ντεμπούτο του με την ταινία «Xenia».

Ο Νίκος Γκέλια παράλληλα με την καριέρα του, είχε δημιουργήσει και τη δική του οικογένεια, καθώς ήταν παντρεμένος με την πολιτικό μηχανικό, Αγγελική, με την οποία έχουν αποκτήσει μία κορούλα. Ωστόσο, δημοσίευμα της Espresso αποκάλυψε ότι το low profile ζευγάρι δεν είναι πια μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Χρήστος Κούτρας έγραψε στο tlife.gr ότι το διαζύγιο είναι συναινετικό, οι υπογραφές έχουν μπει και από τις δύο πλευρές και πλέον αναμένεται η έκδοσή του. Επίσης, ο Νίκος Γκέλια εδώ και λίγο καιρό έχει φύγει από το σπίτι, όπου έμενε όλη η οικογένεια του και πλέον κατοικεί στα ανατολικά προάστια της Αττικής.

Σημειώνεται γνωστός ηθοποιός έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη γνωριμία του με τη σύζυγό του, σημειώνοντας ότι γνωρίστηκαν τυχαία μέσω της αδελφής της Αγγελικής, με την οποία εκείνος διατηρούσε φιλική σχέση.

«Γνώρισα την σύζυγο μου κατά τύχη, ήμουν φίλος με την αδερφή της. Ήθελα να μην περιμένει την πρόταση γάμου η σύζυγός μου, άνοιξε την πόρτα και με είδε με το δαχτυλίδι, ενώ γύριζε από το σούπερ μάρκετ.

Αν ένα ζευγάρι παραμείνει το ίδιο ερωτευμένο μετά από ένα παιδί κάτι δεν πάει καλά, ο έρωτας είναι έτσι φτιαγμένος για να μην τον αντέχει το σώμα σου», είχε πει ο Νίκος Γκέλια σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» το 2024.