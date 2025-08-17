Νίκος Καρβέλας: Η φωτογραφία της Έλενας Φερεντίνου με τον γιο τους και τα αγαπησιάρικα σχόλια από Βίσση και Πάνια

Ο Νίκος Καρβέλας είναι ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που στην προσωπική του ζωή έχει ζήσει αρκετούς μεγάλους έρωτες, με την Άννα Βίσση και την Αννίτα Πάνια να αποτελούν σταθμούς κορυφαίους σταθμούς. Μάλιστα, η σημερινή του σύντροφος, η Έλενα Φερεντίνου, διατηρεί με τις πρώην συζύγου του άψογες σχέσεις.

Πρόσφατα η Έλενα Φερεντίνου μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον γιο που έχει αποκτήσει με τον Νίκο Καρβέλα από το Λονδίνο. Όπως είναι φυσικό κάτω από την ανάρτησή της γέμισε όμορφα μηνύματα και likes και μεταξύ άλλων τόσο η Άννα Βίσση όσο και η Αννίτα Πάνια έκανε αγαπησιάρικα σχόλια.

View this post on Instagram A post shared by Elena Ferentinou (@elena_ferentinou)

«Πόσο όμορφος», έγραψε η Άννα Βίσση αναφερόμενος στον 3χρονο γιο του πρώην συζύγου της και αιώνιου συνεργάτης της, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.

«Τι λατρεία», έγραψε με τη σειρά της η Αννίτα Πάνια.

«Δεν είναι σύντροφος, ούτε συνοδοιπόρος, είναι μία γυναίκα με την οποία ταιριάζω γιατί δεν με ενοχλεί. Είναι μεγάλο προτέρημα και ικανότητα να μπορεί ένας άνθρωπος να μην ενοχλεί έναν άνθρωπο άλλον, όταν είναι τόσες πολλές ώρες μαζί», είχε δηλώσει ο Νίκος Καρβέλας για την Έλενα Φερεντίνου.