Νίκος Μουρατίδης για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Είναι μεγάλο νούμερο, μια κιτς γυναίκα την οποία λένε και ωραία

Ο Νίκος Μουρατίδης «απασφάλισε» σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με τον δικό του καυστικό τρόπο, την ελληνική τηλεόραση.

Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Νίκος Μουρατίδης είχε μόνο αρνητικά να επισημάνει. Δεν συμφωνεί ούτε με τον τρόπο που η ίδια διαχειρίζεται τα ΜΜΕ, ούτε με τα σχόλια δημοσιογράφων για εκείνη. Την χαρακτήρισε «τέρας» και ανέφερε πως δείχνει να απολαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας.

Αναφερόμενος αρχικά στον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως διάβασε το νέο του βιβλίο και ότι «είναι πολύ ωραίο μέχρι στιγμής». Έπειτα, ο Νίκος Μουρατίδης προχώρησε σε ένα ξέσπασμα για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ δηλώνοντας: «Την είδα σε φωτογραφία με την Ολυμπιακή Φλόγα. Είναι μεγάλο νούμερο».

«Βλέπω μόνο μια υπερβολή, τίποτα άλλο. Μια λαϊκιά κιτς γυναίκα, την οποία λένε και ωραία. Εγώ τη βρίσκω τερατίνα. Τέρας. Γενικώς της αρέσει να είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν ό,τι έπρεπε να τη στείλουν εδώ πέρα. Πρώτη φορά το διπλωματικό σώμα γνωρίζει τέτοιες δόξες» είπε ο Νίκος Μουρατίδης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με σκληρή γλώσσα: «Να μιλάει ο Μητσοτάκης που η κυβέρνησή του έχει στην πλάτη της τα Τέμπη; Είναι τόσο ηλίθιος; Η Ελλάδα δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα πριν την κρίση. Εγώ προσωπικά έχω κάνει το σκ@το μου παξιμάδι, αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Ψωνίζω από τη λαϊκή και μετράω τα γεύματά μου».

Δεν έκρυψε επίσης την άποψή του για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Η Ζωή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη, αλλά φέρεται τόσο κυκλοθυμικά». Για τον Πάνο Ρούτσι περιορίστηκε στο: «Καλά έκανε ο άνθρωπος και πήγε όπου ήθελε. Δεν θα τον κρίνω εγώ».

Όμως, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν όταν η συζήτηση πήγε στις πρωινές εκπομπές: «Βγάζω αναφυλαξία με τα πρωινά, με έχουν κουράσει όλοι, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Θεωρώ αδιανόητο να διαβάζω για την προσωπική ζωή των παρουσιαστών, οι οποίοι μιλάνε στις εκπομπές τους για τον εαυτό τους. Απορώ πώς τα κανάλια τους πληρώνουν για να περιαυτολογούν. Όπως λένε και οι ίδιοι αυτοαναφορικότητα».

Μιλώντας για την επικείμενη μουσική εκπομπή του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Μουρατίδης σχολίασε: «Καλύτερα εξαρχής να έκανε εκπομπή ο ίδιος, γιατί ως κριτής δεν… Γενικώς οι τραγουδιστές δεν μπορεί να είναι κριτές. Κάποτε βλέπανε τα talent shows για να δούνε τι θα πω εγώ, ο Θεοφάνους, ο Λεβέντης. Η επιτροπή είχε ενδιαφέρον. Τώρα σούπα, χλιαρή κιόλας».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Super Idol με παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η απάντησή του ήταν κοφτή: «Χάλια. Από πού κι ως πού; Τουλάχιστον ο παρουσιαστής των talent show θα πρέπει να έχει μία σχέση με τη μουσική. Να μην είναι τελείως άσχετος. Θα έβλεπα τη Ναταλία Γερμανού».

Στο τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο προσωπικής του επιστροφής στην τηλεόραση: «Δεν θα ήθελα να γυρίσω στην τηλεόραση ως παρουσιαστής, άλλοι κάνουν καλύτερη δουλειά. Αν είχα πρόταση ως κριτής, θα το συζητούσα άνετα. Βέβαια σκεφτόμουν ότι τα έχω κάνει όλα, δεν μου λείπει κάτι, δεν το κυνηγάω. Μήπως είναι καιρός να πάψουν να ασχολούνται με εμάς που έχουμε μεγαλώσει και να βγουν καινούρια πρόσωπα; Υπάρχει γεροντολαγνεία στην Ελλάδα, όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά παντού. Τους νέους τους βλέπουν λιγάκι καχύποπτα».