Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο επαγγελματικό βήμα – έκπληξη του τραγουδιστή θα είναι στην τηλεόραση

Νέες αποκαλύψεις για το επαγγελματικό μέλλον του Γιώργου Μαζωνάκη στην τηλεόραση ήρθαν στο φως, στη σημερινή (22/11/2025) εκπομπή του Weekend Live, όπως μας αποκάλυψε στον αέρα ο Αλέξης Μίχας.

O τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης, αυτό το διάστημα δίνει ρεσιτάλ με τις ατάκες του στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο «The Voice» όπου και είναι κριτής, ενώ επίσης το κοινό απολαμβάνει να τον ακούει στη σκηνή μόνο του, αλλά και σε ντουέτα με τους άλλους coaches.

Όπως ακούστηκε στην εκπομπή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να κάνει ένα ακόμα τηλεοπτικό βήμα με το κανάλι του ΣΚΑΪ, για την παρουσίαση μουσικής εκπομπής.

Το μυαλό όλων πάει στο «Beat My Guest», το πιο nice-to-be μουσικό game show του ΣΚΑΪ που ήδη έχει προαναγγελθεί για να καλέσει το κοινό να δηλώσει συμμετοχή.

Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο παρουσιαστής του θα είναι ο αγαπητός σε όλους, τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης.