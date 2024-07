Ντάνι Τρέχο: Το οργισμένο ξέσπασμα του ηθοποιού σε παρέλαση για «νερόμπομπα» που έπεσε στο αυτοκίνητό του

Ο ηθοποιός Ντάνι Τρέχο έγινε έξω φρενών κατά τη διάρκεια παρέλασης για την 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ. Ο 80χρονος ήρθε στα χέρια, με τα άτομα που κατηγόρησε για την εκτόξευση «νερόμπομπας» στο αυτοκίνητό του.

Ο Ντάνι Τρέχο γιόρτασε την 4η Ιουλίου στο Sunland-Tujunga της Καλιφόρνια των ΗΠΑ αλλά όπως φαίνεται σε βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο, ενεπλάκη σε καυγά. Ο ηθοποιός συμμετείχε στην παρέλαση όταν ντόπιοι πέταξαν, σύμφωνα με το TMZ, μπαλόνι με νερό στο αυτοκίνητό του. Ο 80χρονος έγινε έξω φρενών και ήρθε στα χέρια με ορισμένους, την ώρα που οι πιο ψύχραιμοι προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Οι άντρες ήρθαν στα χέρια και αντάλλαξαν γροθιές, με τον Ντάνι Τρέχο να βρίσκεται για μερικά δευτερόλεπτα στο έδαφος.

Ο ηθοποιός αποκάλεσε το σκηνικό με το μπαλόνι «παιδαριώδες» και κατηγόρησε τους ανθρώπους που του το πέταξαν ως «δειλούς». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι άνθρωποι που πέταξαν τα μπαλόνια ήταν γύρω στα 30.

