Χαμός στα social media με την χριστουγεννιάτικη οικογενειακή φωτογραφία των Μπέκαμ, μετά την ιδιαίτερη πόζα που πήρε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δίπλα στα παιδιά και την σύζυγό του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επέλεξε να φορέσει κομψό κοστούμι και η πανέμορφη σύζυγός του, Βικτόρια, ένα εντυπωσιακό πράσινο φόρεμα. Η 10χρονη Χάρπερ φόρεσε ένα μπλε φόρεμα και εξίσου κομψά ήταν τα τρία της αδέρφια, που φορούσαν και αυτά κουστούμι.

Οι Μπέκαμ επέλεξαν να ποζάρουν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους για το οικογενειακό πορτρέτο τους και μοιράστηκαν τη φωτογραφία στα social media με τους εκατομμύρια followers τους.

«Χριστουγεννιάτικα φιλάκια από τους Beckhams» έγραψε στη λεζάντα η Βικτόρια Μπέκαμ, ενώ την ίδια φωτογραφία έκανε repost και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με ευχές για χρόνια πολλά.

Και παρά το εντυπωσιακό σκηνικό και το πόσο κομψοί ήταν όλοι οι Μπέκαμ… Κάποιοι παρατηρητικοί followers πρόσεξαν το πώς στήθηκε για τη φωτογραφία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής σηκώνεται στις μύτες των ποδιών του για να φαίνεται πιο ψηλός και αυτό φυσικά έδωσε σε κάποιους followers την ευκαιρία να τον πειράξουν.

David Beckham fans left in stitches as they spot star standing on his TIPTOES next to son Romeo in festive snap https://t.co/k0YEZSgWKm