Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη μουσική του Ντέιβιντ Μπόουι με τίτλο «Moonage Daydream» επιλέχθηκε από τις Neon, Universal και HBO Documentary Films.

Σύμφωνα με το THR, η Neon θα κυκλοφορήσει την ταινία στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων προβολών IMAX σε επιλεγμένες αγορές και η Universal θα την κυκλοφορήσει διεθνώς. Το HBO έχει τα δικαιώματα προβολής σε καλωδιακό δίκτυο και streaming.

Την ταινία, η οποία γυριζόταν επί πέντε χρόνια σκηνοθέτησε ο Μπρετ Μόργκεν, δημιουργός των ντοκιμαντέρ «The Kid Stays in the Picture» και «Kurt Cobain: Montage of Heck».

Το «Moonage Daydream περιγράφεται ως «μια βιωματική κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους που εξερευνά το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του Μπόουι». Παρουσιάζει την ιστορία του αείμνηστου θρύλου της ροκ «μέσα από υπέροχα, καλειδοσκοπικά, στιγμιότυπα που δεν έχουν προβληθεί ξανά, συναυλίες και μουσική», όπως τονίζεται στην περίληψη της ταινίας «με γνώμονα την αφήγηση του Μπόουι…»

Το ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream» είναι η πρώτη ταινία που εγκρίθηκε επίσημα από το ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και θα εξερευνά επίσης το έργο του πέρα από τη σφαίρα της μουσικής, στο θέατρο, την υποκριτική, τον χορό, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το κολάζ βίντεο και ήχου και στη συγγραφή σεναρίων.

Το σάουντρακ θα περιλαμβάνει 48 από τις αυθεντικές ηχογραφήσεις του Μπόουι στο στούντιο, με τον παραγωγό του τραγουδιστή, Τόνι Βισκόντι να ηγείται ομάδας που περιλαμβάνει επίσης τον βραβευμένο με Όσκαρ μηχανικό ήχου Πολ Μάσι «Bohemian Rhapsody» και τον Ντέιβιντ Τζιανμάρκο «Ford v. Ferrari».

Ο τίτλος «Moonage Daydream» προέρχεται από το τραγούδι του άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπόουι του 1972 «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars».

