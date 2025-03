Ντέμι Μουρ: Τι είπε όταν άκουσε ότι χάνει το Όσκαρ από την Μάικι Μάντισον – Ειδικός «διάβασε» τα χείλη της

Τα Όσκαρ μοιράστηκαν, σε μια φαντασμαγορική τελετή στο Λος Άντζελες την Κυριακή (02.03.2025), και η Ντέμι Μουρ έφυγε με άδεια χέρια.

Η Ντέμι Μουρ, αν και ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance», τελικά έμεινε με τα προηγούμενα βραβεία που έλαβε και όχι με το χρυσό αγαλματίδιο- Η 62χρονη σταρ, έχασε το πολυπόθητο βραβείο από την 25χρονη Μάικι Μάντισον, η οποία κέρδισε για τον ρόλο της στην ταινία «Anora»

Φυσικά τα ταμπλόιντ δε θα έμεναν απλώς στην είδηση- έβαλαν ειδικό να «διαβάσει» τα χείλη της την ώρα που ανακοίνωναν το όνομα της συνυποψήφιάς της – και όχι το δικό της – και έτσι αποκαλύφθηκε τι είπε τη στιγμή της ήττας της.

Η Μουρ, έδειχνε εμφανώς απογοητευμένη και έσφιξε τα δόντια της όταν ακούστηκε το όνομα της Μάντισον, όπως φαίνεται σε βίντεο στο X.

Mikey Madison’s reaction to her Best Actress Oscar win omg pic.twitter.com/Ea8kM1NRou