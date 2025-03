Όσκαρ 2025: Από τη Ντέμι Μουρ στην Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου και το who is who των ηρωίδων τους

Πέντε γυναίκες ηθοποιοί, ένα βραβείο: το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η φετινή κούρσα για το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο είναι γεμάτη ταλέντο, συγκίνηση αλλά και έντονο ανταγωνισμό.

Η Σίνθια Ερίβο, με την εκρηκτική της ερμηνεία ως Ελφάμπα στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wicked» κατάφερε να μαγνητίσει κοινό και κριτικούς και βάζει πλώρη για το Όσκαρ. Η φωνή της, γεμάτη πάθος, και η συναισθηματική της ένταση χάρισαν νέα πνοή στον εμβληματικό χαρακτήρα με την ίδια να λαμβάνει διθυρμαβικά σχόλια.

Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Emilia Pérez», ενσαρκώνει με καθηλωτικό τρόπο μια γυναίκα που παλεύει να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της σε ένα σκληρό, εγκληματικό περιβάλλον. Με τη συγκλονιστική της παρουσία, έγινε η πρώτη τρανς ηθοποιός που προτάθηκε στην κατηγορία αυτή, γράφοντας ιστορία αν και παλιότερες αναρτήσεις που βγήκαν στην επιφάνεια έριξαν βαριά σκιά στην υποψηφιότητά της.

Η Μάικι Μάντισον, μέσα από τον ρόλο της στην ταινία «Anora», φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία μιας εργαζόμενης του σεξ που βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στην αγάπη και την επιβίωση. Η ερμηνεία της είναι ωμή, αυθεντική και συγκινητική, κερδίζοντας το χειροκρότημα της Ακαδημίας για αυτό το νεαρό κορίτσι που κέρδισε την Ντέμι Μουρ στα BAFTA.

Η Ντέμι Μουρ, από την άλλη, κάνει μια δυναμική επιστροφή με την ταινία «The Substance», αποδεικνύοντας ότι η καριέρα μιας γυναίκας ηθοποιού δεν έχει ημερομηνία λήξης. Σε έναν ρόλο που συνδυάζει τον τρόμο και τη φαντασία, η Μουρ εντυπωσίασε, φέρνοντας στο φως θέματα όπως η εμμονή με τη νεότητα και η κοινωνική πίεση.

Τέλος, η Φερνάντα Τόρρες, με την εσωτερική και ευαίσθητη ερμηνεία της στο «I’m Still Here», δίνει φωνή σε μια γυναίκα που παλεύει με την ταυτότητα και το παρελθόν της.

Η μεγάλη βραδιά πλησιάζει και η αγωνία κορυφώνεται. Μια από αυτές τις πέντε εξαιρετικές ηθοποιούς θα ακούσει το όνομά της να αντηχεί στο Dolby Theatre, κερδίζοντας το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ποια θα είναι όμως η μεγάλη νικήτρια;

Σίνθια Ερίβο

Η Σίνθια Ερίβο είναι η μοναδική μαύρη ηθοποιός που κέρδισε υποψηφιότητα «Καλύτερης Ηθοποιού» στα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Elphaba Thropp στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked» από τον σκηνοθέτη Jon M. Chu, βασισμένη στο βιβλίο του Gregory Maguire «Wicked» του 1995: The Life and Times of the Wicked Witch of the West».

Το βιβλίο του 1995 ήταν εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Λάιμαν Φρανκ Μπάουμ του 1900 «Ο θαυμάσιος μάγος του Οζ».

Η Ερίβο πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Glinda, την οποία υποδύεται η Αριάνα Γκράντε, στην για 10 φορές υποψήφια για Όσκαρ ταινία, η οποία εξερευνά την περίπλοκη φιλία μεταξύ των δύο μαγισσών.

Σε συνέντευξή της στον Guardian, η σταρ αποκάλυψε τον βαθύ δεσμό που ανέπτυξε με τον χαρακτήρα της.

«Νομίζω ότι ξαφνιάστηκα από το πόσο κοντά ένιωσα με την Ελφάμπα» είπε χαρακτηριστικά η Ερίβο.

«Με την πρώτη ματιά, είμαστε διαφορετικές: δεν έχω μαλλιά, δεν έχω φρύδια, έχω νύχια, piercing και τατουάζ…αλλά καθώς αφαιρείς αυτά τα κομμάτια, καταλαβαίνω πώς είναι να ξεχωρίζεις από όλους τους άλλους και να μην ταιριάζεις.

Nαι, καταλαβαίνω πώς είναι να είσαι ένα παιδί που ο πατέρας του δεν νοιάζεται, ναι, καταλαβαίνω πώς είναι να νιώθεις μόνη όταν βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που δεν ξέρουν από πού έρχεσαι ή γιατί είσαι τόσο κουρασμένη ή γιατί κάνεις τα πράγματα με τον τρόπο σου.

Εγώ και η Elphaba είχαμε το ίδιο ταξίδι, προσπαθώντας να προσαρμοστούμε και δεν πέτυχε. Η μόνη σου επιλογή είναι να είσαι ο εαυτός σου», συμπλήρωσε.