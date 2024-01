Εννέα ακριβώς χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του μεγάλου Αλεξανδρινού τραγουδιστή Ντέμη Ρούσσου, που «έφυγε» για πάντα στις 25 Ιανουαρίου του 2015.

Ο Ντέμης Ρούσσος υπήρξε ένας διεθνούς φήμης τραγουδιστής, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία, κυρίως τη δεκαετία του ’70 λόγω της χαρακτηριστικής φωνής, του ρεπερτορίου του και της σκηνικής του παρουσίας.

Αγαπήθηκε παγκοσμίως και υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκκεντρικές φιγούρες της δεκαετίας του ’70, με τις κελεμπίες, τα μούσια, το γλυκό χαμόγελο, τα μακριά μαλλιά.

Ένας μεγάλος ροκ σταρ με σπουδαία καριέρα εντός και εκτός συνόρων, που όμως δεν παρέλειπε πότε να δείχνει την αγάπη του για την Ελλάδα σε οποιαδήποτε συναυλία, σε κάθε πόλη του κόσμου.

Ο Ντέμης Ρούσσος πέθανε στις 25 Ιανουαρίου 2015 στην Αθήνα, ύστερα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Υγεία».

Η πορεία με τους Aphrodite’s Child και η σόλο καριέρα

Ο μεγάλος καλλιτέχνης Ντέμης Ρούσσος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Οι γονείς του ήταν Έλληνες της Αιγύπτου και η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα με τις αναταραχές του Σουέζ.

Μετά από την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, συμμετείχε σε διάφορα μουσικά συγκροτήματα αρχίζοντας με τους The Idols σε ηλικία 17 χρόνων και αργότερα με τους We Five.

Στο ευρύτερο ακροατήριο έγινε γνωστός το 1968 με το συγκρότημα Aphrodite’s Child.

Το ελληνικό συγκρότημα, σχηματίστηκε το Φεβρουάριο του 1968 από τους Βαγγέλη Παπαθανασίου (κίμπορντς), Ντέμη Ρούσσο (φωνητικά, μπάσο), Αργύρη Κουλούρη (κιθάρες) και Λουκά Σιδερά (ντραμς).

Το φωνητικό του ύφος και η ξεχωριστή φωνή του, προώθησαν το συγκρότημα σε διεθνή επιτυχία, ιδιαίτερα με την συμμετοχή του στον δίσκο «666», ο οποίος έγινε κλασική επιτυχία και πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους.

Ο Ντέμης Ρούσσος δεν αποχωριζόταν τις κελεμπίες του πάνω στη σκηνή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή τις πούλησε και έδωσε τα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Μετά από τη διάλυση των Aphrodite’s Child, συνέχισε διάφορες σποραδικές ηχογραφήσεις. Από τη συνεργασία του με τον άλλο διάσημο φίλο του, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, κυκλοφόρησαν το 1970 τον δίσκο Sex Power, και το 1977 το Magic.

Η σόλο καριέρα άρχισε με το τραγούδι «We Shall Dance». Αρχικά χωρίς ανταπόκριση, περιόδευσε στη νότια Ευρώπη και έγινε σύντομα ευρύτερα γνωστός ως κορυφαίος τραγουδιστής. Η σταδιοδρομία του έφτασε στο ζενίθ τη δεκαετία του ’70 με πολλούς δίσκους που έγιναν επιτυχίες.

Το «Forever and Ever», που ταυτίστηκε με την εξέγερση του Μάη του ’68, ανέβηκε σε πολλά ευρωπαϊκά charts το 1973.

Το 1974 κυκλοφορεί το «White Sails» και ακολούθησαν τα «My Friend the Wind», «My Reason», «Velvet Mornings», «Goodbye My Love, Goodbye», «Someday Somewhere» και «Lovely Lady of Arcadia».

Το 1980 είχε επιτυχία με το «Lost in Love» των Air Supply που το τραγούδησε ντουέτο μαζί με την Florence Warner και με τον Dick Morrissey στο σαξόφωνο.

Επανακυκλοφόρησε τα τραγούδια του σε διάφορες γλώσσες και είχε επιτυχία στις χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Στην Αμερική το LP Demis έγινε χρυσός δίσκος.

Στη συνέχεια σχολήθηκε με ένα θέμα που τον ταλαιπωρούσε σε όλη του τη ζωή, αυτό της παχυσαρκίας και το 1982 εξέδωσε το βιβλίο «A Question of Weight» (Είναι θέμα βάρους). Εκεί περιέγραψε το πρόβλημά του αλλά και πώς το καταπολέμησε.

Τα επόμενα χρόνια παρέμεινε μουσικά ενεργός, συνεχίζοντας τις ηχογραφήσεις και τις περιοδείες σε όλο τον κόσμο.

Έδωσε μάλιστα μιά μεγάλη συναυλία τον Ιούνιο 2010 στο Ηρώδειο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, μετά από 37 χρόνια απουσίας από την μουσική σκηνή της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης 847 της TWA, στις 14 Ιουνίου 1985, ο Ντέμης Ρούσσος, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι αεροπειρατές όταν τον αντιλήφθηκαν ανάμεσα στους ομήρους, γιόρτασαν ακόμη και τα γενέθλιά του.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, παρασημοφορήθηκε από την Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, σε τελετή που παρατέθηκε στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα. «Αυτό το μετάλλιο αντιπροσωπεύει την Ελλάδα και την Γαλλία. Ευχαριστώ και τις δύο χώρες στις οποίες ανήκω» θα δηλώσει ο ίδιος.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλον τον κόσμο, άλλωστε η μουσική του δεν γνώριζε σύνορα. «Ο Ντέμης Ρούσος στο πάνθεον της μουσικής», έγραφε η «Liberation». Για έναν «τρομερά επιτυχημένο Έλληνα καλλιτέχνη σε Γαλλία, Μ. Βρετανία και άλλες χώρες με επιτυχίες ύψους 60 εκατομμυρίων δίσκων» μιλούσε η «Le Figaro».

Ο Guardian ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ντέμης Ρούσσος έγινε ένα αναπάντεχο διεθνές αστέρι» ενώ το BBC μιλούσε για «έναν ευγενή άνθρωπο ο οποίος μαζί με τους ΑΒΒΑ κυριαρχούσαν στα τσαρτ και τα βραβεία την δεκαετία ’70 – ’80».