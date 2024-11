Ντόναλντ Τραμπ: Οι celebrities που απειλούν να φύγουν από τις ΗΠΑ μετά την επανεκλογή του

Να μείνει κανείς στις ΗΠΑ ή να μη μείνει μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ;

Αυτό το κρίσιμο ερώτημα, απασχολεί τα τελευταία 24ωρα αρκετούς celebrities που ζουν στις ΗΠΑ, χώρα που από την περασμένη Τρίτη (05.11.2024) επανεξέλεξε τον αμφιλεγόμενο και για πολλούς μισητό, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πρώτη στιγμή η κάλπη έβγαλε τον 78χρονο δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία ως νυν πλανητάρχη, μια σειρά από celebrities απείλησαν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ.

Η σταρ της Barbie, America Ferrera, φέρεται να σχεδιάζει να φύγει από τις ΗΠΑ σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής για τα παιδιά της.

Η 40χρονη πρώην πρωταγωνίστρια του Ugly Betty φαίνεται πως σχεδιάζει μια νέα ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον σύζυγό της Ryan Piers Williams και τον γιο τους Sebastian, και την κόρη τους Lucia, όπως γράφει η New York Post.

Η America Ferrera/ ΑΠΕ ΜΠΕ

«Η Αμερική έχει αρρωστήσει που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και πάλι πρόεδρος», δήλωσε πηγή στην Daily Mail. «Είναι συντετριμμένη που η Καμάλα έχασε. Νόμιζε ότι η χώρα στην οποία ζει ήταν καλύτερη από αυτό».

Η Cher υποστήριξε στον Guardian ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν άμεσα από την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ και δήλωσε ότι θα έφευγε οριστικά από τη χώρα αν κέρδιζε ξανά.

Η ηθοποιός του Game of Thrones, Sophie Turner, δεσμεύτηκε επίσης να «πάρει των ομματιών της» από την Αμερική και να επιστρέψει στην πατρίδα της, στη Βρετανία.

Σε συνέντευξή της σε podcast τον Ιούλιο, η πρώην σταρ της Disney, Raven-Symoné εξέφρασε στο The View ότι θα εγκατέλειπε τη χώρα αν κέρδιζε τις εκλογές ένας Ρεπουμπλικανός.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το αποτέλεσμα, με πολλούς να μπαίνουν στα social media για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τη νίκη Τραμπ.

Η 22χρονη ποπ σταρ Billie Eilish, η οποία υποστήριξε με υπερηφάνεια την Kamala Harris, ανάρτησε μια σύντομη αλλά δυνατή δήλωση στο Instagram story της, γράφοντας: «Είναι ένας πόλεμος κατά των γυναικών».

Η συνάδελφός της, η 31χρονη Ariana Grande, η οποία πέρασε το Σαββατοκύριακο στην Αυστραλία για την παγκόσμια πρεμιέρα του Wicked στο Σίδνεϊ, έμεινε επίσης απελπισμένη από το αποτέλεσμα.

«Κρατάω το χέρι κάθε ανθρώπου που αισθάνεται την απροσμέτρητη βαρύτητα του αποτελέσματος σήμερα», έγραψε η Γκράντε στο Instagram.

Η ηθοποιός Christina Applegate ξέσπασε στο X, αποκαλύπτοντας ότι η κόρη της «έκλαιγε» με λυγμούς για το αποτέλεσμα.

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me.