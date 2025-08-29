Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες της λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι – «Έχει μείνει λίγο ακόμα»

Να «ρουφήξει» την κάθε στιγμή του καλοκαιριού της, προσπαθεί η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η γνωστή ηθοποιός συνεχίζει να απολαμβάνει την θάλασσα και τον ήλιο, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και πριν ξεκινήσει να πέφτει η θερμοκρασία.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την Παρασκευή (29.08.2025) 2 εντυπωσιακές φωτογραφίες από την παραλία, όπου ποζάρει ξέγνοιαστη και κυρίως καλοκαιρινή στην αμμουδιά, εκεί που σκάει το κύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

«Έχει μείνει λίγο ακόμα summer», έγραψε στη λεζάντα, δείχνοντας πως είναι διατεθειμένη να μείνει σε καλοκαιρινό mood όσο της το επιτρέψουν οι συνθήκες.