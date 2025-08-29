Lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες της λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι – «Έχει μείνει λίγο ακόμα»

Στις φωτογραφίες ποζάρει ξέγνοιαστη και στην αμμουδιά, εκεί που σκάει το κύμα
Να «ρουφήξει» την κάθε στιγμή του καλοκαιριού της, προσπαθεί η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η γνωστή ηθοποιός συνεχίζει να απολαμβάνει την θάλασσα και τον ήλιο, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και πριν ξεκινήσει να πέφτει η θερμοκρασία.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε την Παρασκευή (29.08.2025) 2 εντυπωσιακές φωτογραφίες από την παραλία, όπου ποζάρει ξέγνοιαστη και κυρίως καλοκαιρινή στην αμμουδιά, εκεί που σκάει το κύμα.

 
 
 
 
 
«Έχει μείνει λίγο ακόμα summer», έγραψε στη λεζάντα, δείχνοντας πως είναι διατεθειμένη να μείνει σε καλοκαιρινό mood όσο της το επιτρέψουν οι συνθήκες.

