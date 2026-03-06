Ντορέττα Παπαδημητρίου: Όσο πιο καλά νιώθεις με τον εαυτό σου μόνη τόσο πιο ευτυχισμένη θα είσαι όταν έρθει ένας σύντροφος

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παραχώρησε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στο «κεφάλαιο» των σχέσεων, ενώ παράλληλα μίλησε για την επιλογή της να είναι κάποιες περιόδους μόνη της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου που το τελευταίο διάστημα έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του συναδέλφου της, Γιώργου Γεροντιδάκη και μάλιστα εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, μίλησε στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα στο Astra Tv.

«Το να είσαι καλά και μόνος σου δεν σημαίνει ότι θες να είσαι μόνος σου για όλη σου τη ζωή. Σημαίνει ότι είναι βοηθητικό πολύ, μέσα από τη δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας, να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που πραγματικά θα μπορούμε να είμαστε όσο πιο χαρούμενοι γίνεται από μόνοι μας, χωρίς αυτό να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Είτε αυτό είναι ένας σύντροφος, είτε μια δουλειά, είτε μια φίλη», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

«Όσο πιο καλά μπορείς να νιώθεις εσύ με τον εαυτό σου και άρα να είσαι χαρούμενη και να περνάς καλά και όταν είσαι μόνη σου, εννοώ χωρίς σύντροφο, τόσο πιο καλά και ευχάριστα και ευτυχισμένη μπορείς να νιώθεις όταν τελικά έρθει ένας σύντροφος ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να ‘ρθει για να το αυξήσει αυτό και όχι για να το διαταράξει», πρόσθεσε.

«Μέσα από την ψυχοθεραπεία μπόρεσα να περνάω πολύ καλά χωρίς αυτό να εξαρτάται από άλλους. Με οποιονδήποτε τρόπο», πρόσθεσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.