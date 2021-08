O Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός και ως «The Rock», ανήκει πλέον στην ομάδα των διασήμων που έχουν επίσης έναν διάσημο σωσία. «Πολλοί με αποκαλούν το παιδί του The Rock και του Vin Diesel» δηλώνει ο 37χρονος σωσίας του γνωστού ηθοποιού.

Ο σωσίας του «The Rock», όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, είναι αστυνομικός και συγκεκριμένα αξιωματικός στο γραφείο του σερίφη στην Αλαμπάμα. Ονομάζεται Eric Fields, είναι 37 ετών και οι θαυμαστές του το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί.

«Πολλοί με αποκαλούν το παιδί του The Rock και του Vin Diesel” δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ο 37χρονος Eric Fields. «Δεν με ενοχλεί. Είναι αστείο και με κολακεύει η σύγκριση. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και χειρότερα!» τονίζει.

