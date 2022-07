Ο Μάτζικ Τζόνσον έχει έρθει διακοπές στην Ελλάδα και κάθε μέρα ανεβάζει στα social media και μια φωτογραφία. Και έδωσε το καλύτερο… πάτημα στον Jimmy Kimmel να τον τρολάρει και να «ταξιδέψει» κι εκείνος στα ελληνικά νησιά και να είναι παρών στο πάρτι με τις… περούκες.

Το τελευταίο… «χτύπημα» του Μάτζικ Τζόνσον ήταν να ανεβάσει μια φωτογραφία από το… ξέφρενο πάρτι σε γιοτ έξω από τον Σκορπιό. Αυτό αλλά και η πόζα στη Σαντορίνη ήταν… βούτυρο στο ψωμί του Jimmy Kimmel που αποφάσισε να παίξει λίγο με το photoshop και να βρεθεί κι εκείνος (εικονικά) στην Ελλάδα!

Τι έκανε ο γνωστός παρουσιαστής; Έφτιαξε τις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, από την Ακρόπολη και από το πάρτι στο γιοτ και ήταν κι εκείνος διακοπές στην Ελλάδα με τον Μάτζικ Τζόνσον.

Στη φωτογραφία από τη Σαντορίνη, στο φόντο είναι οι Τρεις Καμπάνες των Φηρών, επισήμως γνωστές ως η «Καθολική Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Μάλιστα, ο Jimmy Kimmel επέλεξε το hashtag #MyMagicVacation κάνοντας χιουμοριστική αναφορά στον Μάτζικ Τζόνσον.

Και όλες τις ανέβασε στο twitter!

Η παρουσία του Μάτζικ Τζόνσον στην Ελλάδα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο θρύλος του NBA ενθουσιάστηκε με τη μοναδικότητα της χώρας μας και δεν σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες από τις διακοπές του, συνοδεύοντας μάλιστα τις αναρτήσεις του με ιστορικά facts.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μάλιστα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μάτζικ δήλωσε πως τον έχει εμπνεύσει η ιστορία της Ελλάδας και ανέφερε χαρακτηριστικά πως το ταξίδι στον τόπο μας ήταν μια εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή. Δεσμεύτηκε, την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την Ελλάδα, να συναντήσει από κοντά τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο Μάτζικ Τζόνσον και η σύζυγός του Cookie απόλαυσαν τις διακοπές του στη χώρα μας και με τον γνωστό ηθοποιό Samuel Jackson. Την παρέα τους συμπλήρωσε και η μητέρα της Beyonce, Tina Knowles με τον σύζυγό της. Την παρουσία της διάσημης παρέας στην Ελλάδα «πρόδωσε» μια ακόμα φωτογραφία που ανέβασε ο Μάτζικ Τζόνσον αυτή τη φορά από τη Ζάκυνθο.

Ο Μάτζικ, βέβαια, δεν είναι ο μοναδικός διάσημος που κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Στη γραφική Ύδρα βρίσκεται η influencer με τους 27,5 εκατομμύρια followers και σχεδιάστρια μόδας, Chiara Ferragni. Οι εικόνες που ανεβάζει από τις διακοπές της φτάνουν στα πέρατα της γης μέσα από τους χιλιάδες φαν της, που ακολουθούν πιστά το κάθε της βήμα.

Όλα αυτά ενώ δεν είμαστε καν στα μέσα του καλοκαιριού και ο τουρισμός σπάει κάθε ρεκόρ.

Οι ομορφιές της Ελλάδας κόβουν την ανάσα και πολλών διασήμων που ενθουσιασμένοι μοιράζονται τα όσα αντικρίζουν εδώ. Η απόλυτη και πιο χολιγουντιανή έκφανση της soft power του τουρισμού.