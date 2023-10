«Καληνύχτα κ. Χεκλς. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε φασαρία». Στο τρίτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν των Friends, ο Τσάντλερ φοβάται ότι θα πεθάνει μόνος όπως ο γείτονάς τους. Ήταν μια από τις πολλές μικρές, σπουδαίες, στιγμές του Matthew Perry στη θρυλική σειρά των 90’s.

Όπως ο κ. Χεκλς έτσι και ο Matthew Perry, ο ένας από τους έξι Friends που έγραψαν ιστορία στα τηλεοπτικά χρονικά, πέθανε μόνος. Μπορεί ο Τσάντλερ του να βρήκε την ευτυχία στο πλευρό της Μόνικα, αλλά ο «Μάτυ» για τους φίλους του, δεν μπόρεσε να το καταφέρει.

Πάλεψε με τους δαίμονές του, με τις εξαρτήσεις του, νίκησε αλλά δυστυχώς η νίκη ήταν πρόσκαιρη. Και έτσι ο σαρκαστικός ήρωας που έκανε τις Κυριακές μας διαφορετικές, ο Τσάντλερ Μπινγκ της καρδιάς μας, έκλεισε την πόρτα κι έφυγε. Ο Μάθιου Πέρι, δεν μένει πια εδώ. Πάλεψε, προσπάθησε. Όμως στα 54 χρόνια του, η καρδιά του δεν άντεξε άλλο.

Τον βρήκαν στο τζακούζι του σπιτιού του. Εκεί απ’ όπου έκανε την τελευταία του ανάρτηση. Τρόλαρε τον εαυτό του τελευταία. Mattman από το Batman αποκαλούνταν. Ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό εξαιτίας καρδιακής ανακοπής. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής πληροφόρηση.

Είχε δώσει μάχη για να κερδίσει τον ίδιο τον κακό του εαυτό. Οι φανατικοί των Friends τον θυμούνται άλλοτε πολύ αδύνατο, άλλοτε πολύ παχύ. Ποιος τον ξεχνά στο τέλος της 6ης σεζόν, όταν ο Τσάντλερ κάνει πρόταση γάμου στη Μόνικα και στην αρχή της 7ης, όταν εμφανίζεται «μισός». Είχε μείνει 64 κιλά. Και είχε ύφος 1,83…

Φαινόταν η μάχη του. Είχε, τότε, πάντα στο πλευρό του, τους φίλους του. Την Τζένιφερ Άνιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Λίζα Κούντροου, τον Ματ ΛεΜπλανκ, τον Ντέιβιντ Σουίμερ. Όμως οι δαίμονες ήταν πιο ισχυροί κι από τους πέντε…

Tην αυτοβιογραφία του, την έγραψε όταν πια είχε νικήσει τις εξαρτήσεις του. Όταν δεν υπήρχε πια κίνδυνος να «κυλήσει» ξανά. «Μάθιου Πέρι: Φιλαράκια, εραστές και το τεράστιο φρικτό πράγμα» (Matthew Perry: Friends, Lovers and the Big Terrible Thing) ο τίτλος. Και ξεκινάει με τις συνταρακτικές λέξεις: «Γεια, ονομάζομαι Μάθιου, αν και ίσως εσείς να με ξέρετε με άλλο όνομα. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Μάτυ. Και κανονικά έπρεπε να είμαι νεκρός».

Τα έγραψε για να βοηθήσει άλλους, που είχαν τα ίδια προβλήματα με εκείνον. «Έπρεπε να περιμένω έως ότου θα ήμουν νηφάλιος και μακριά από τον αλκοολισμό και τους εθισμούς, για να αρχίσω να γράφω. Τότε είναι που θα μπορούσα να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους» είχε πει στο People.

Ραντεβού με τον θάνατο

Στο βιβλίο του, ο Matthew Perry αποκάλυπτε ότι ο εθισμός του με το αλκοόλ είχε αρχίσει στα 24 του χρόνια. Μετά ήρθαν και τα χάπια. Ήταν νέος, επιτυχημένος αλλά είχε φτάσει στο ναδίρ της ύπαρξής του.

Στο βιβλίο του, ο Μάθιου Πέρι ανέφερε τις πολλές φορές που χρειάστηκε να νοσηλευτεί την εποχή που πάλευε με τους εθισμούς του. Αρχίζει όμως με την πιο τρομακτική στιγμή, την οποία βίωσε στα 49 του χρόνια, όταν υπέστη διάτρηση παχέος εντέρου λόγω της κατάχρησης οπιοειδών.

Πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στη ζωή. Ήταν δύο εβδομάδες στην εντατική σε κώμα, πέντε μήνες στο νοσοκομείο και εννέα μήνες με κολοστομία (παρά φύσιν έδρα) έως ότου αναρρώσει.

«Όταν με πήγαν στο νοσοκομείο, είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να επιβιώσω», είχε πει. «Με συνέδεσαν με ένα μηχάνημα που λέγεται ECMO (σ.σ. συσκευή εξωσωματικής οξυγόνωσης του αίματος) και αναλαμβάνει τη λειτουργία της αναπνοής. Είναι η τελευταία λύση. Δε νομίζω ότι ζει κανείς μετά από αυτό».

Έκανε 14 χειρουργεία στο στομάχι του, λόγω των εθισμών του. Οι ουλές στην κοιλιά του χρησίμευαν ως καθημερινή υπενθύμιση ότι έπρεπε να μείνει νηφάλιος. Το ισχυρότερο κίνητρο όμως του το είχε δώσει ο ψυχοθεραπευτής του: «Μου είχε πει: “Την επόμενη φορά που θα θελήσεις να πάρεις oxycontin (σ.σ. ένα οπιοειδές), σκέψου πως θα είναι να έχεις κολοστομία για την υπόλοιπη ζωή σου”».

Ο εθισμός στο αλκοόλ είχε ξεκινήσει για τον Μάθιου Πέρι πριν καν πάρει τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια». Όσο κέρδιζε φήμη και χρήματα, τόσο βυθιζόταν.

«Ήμουν 24 χρονών και κατά κάποιον τρόπο ακόμα το είχα υπό έλεγχο. Μέχρι όμως να φτάσω στα 34 μου χρόνια, είχα ήδη πολλά προβλήματα. Στο μεσοδιάστημα είχα κάποιες χρονιές που ήμουν νηφάλιος, όπως στην 9η σεζόν που βραβεύτηκα κιόλας. Αυτό κάτι θα έπρεπε να μου έχει πει», έγραψε.

Είχε, όμως, και άλλες χρόνιες που ήταν καταστροφικά δύσκολες. Καθώς περνούσαν τα χρόνια είχε εθιστεί σε πολλαπλά ψυχοτρόπα και οπιοειδή φάρμακα και ναρκωτικά. Ανάμεσα σε άλλα έπαιρνε Vicodin, Xanax, OxyContin, Dilaudid, μεθαδόνη, βουπρενορφίνη/ναλοξόνη, κοκαΐνη. Έπινε επίσης τεράστιες ποσότητες βότκας.

Την 3η σεζόν των Friends έπαιρνε έως και 55 χάπια Vicodin την ημέρα. Είχε ξοδέψει 9 εκατομμύρια δολάρια στις συνολικά 15 προσπάθειες αποτοξίνωσης.

Πάντα έλεγε ότι οι εθισμοί του δεν είχαν επηρεάσει την απόδοσή του στην σειρά, ούτε είχαν δημιουργήσει πρόβλημα στους συναδέλφους του. Εκείνοι είχαν προσπαθήσει να τον βοηθήσουν. Στο βιβλίο μάλιστα κάνει ειδική αναφορά στην Τζένιφερ Άνιστον, ως εκείνη που τον πλησίασε περισσότερο απ’ όλους.

«Δεν ήξερα πώς να σταματήσω. Αν μου έλεγε η αστυνομία “ή θα μείνεις νηφάλιος σήμερα ή θα πας φυλακή”, εγώ θα ετοίμαζα την βαλίτσα μου. Η αρρώστιά μου, ο εθισμός μου, γιγαντωνόταν καθώς μεγάλωνα», είχε παραδεχτεί.

Ήθελε να μείνει νηφάλιος. Γιατί είχε βρεθεί μια ανάσα από το θάνατο την τελευταία φορά που υπέστη τη διάτρηση στομάχου.

«Το βράδυ που με συνέδεσαν με το ECMO είχα δίπλα μου άλλους πέντε ασθενείς που χρειάσθηκαν την ίδια θεραπεία. Όλοι πέθαναν, αλλά εγώ έζησα. Το μεγάλο ερώτημα είναι “γιατί”; Γιατί ήμουν εγώ ο ένας; Για κάποιο λόγο έγινε αυτό».

Για να προσθέσει, σχεδόν προφητικά: «Γράφω στο βιβλίο μου πως αν πεθάνω, θα σοκαριστεί ο κόσμος, αλλά δεν θα εκπλαγεί. Είναι πολύ τρομακτικό να ζεις με κάτι τέτοιο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως αυτή η αρρώστια μπορεί να χτυπήσει τον οποιονδήποτε. Ο εθισμός δεν ενδιαφέρεται για το αν είσαι επιτυχημένος ή όχι. Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι ζωντανός, αυτό είναι το σίγουρο. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω τα πάντα…».

Could we BE any sadder?

Αντίο Μάθιου Πέρι. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…