Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ως Ken στη Barbie αντέγραψε το ντύσιμο του Jimin των BTS και θεωρήσε ότι έπρεπε κάπως να τον… ευχαριστήσει!

Τι έκανε λοιπόν ο Ράιαν Γκόσλινγκ; Χάρισε στον Jimin των BTS την κιθάρα που είχε στην… Barbie.

Ο γνωστός ηθοποιός προσέφερε την ακουστική κιθάρα στον μουσικό ως συγγνώμη που «παραβίασε τον θεμελιώδη κανόνα της Barbie» και «έκλεψε» για τις ανάγκες της ταινίας της Γκρέτα Γκέργουικ την εμφάνιση του Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη.

Σε βίντεο που ανέβηκε στην επίσημη σελίδα της Barbie στο Twitter, ο Ryan Gosling αναγνωρίζει τις ομοιότητες ανάμεσα στο ασπρόμαυρο σύνολό του σε στυλ καουμπόι στην ταινία και στο ίδιο πουκάμισο που φορούσε ο Jimin στο video clip «Permission To Dance» των BTS.

«Γεια σου Jimin, Ryan Gosling εδώ. Παρατηρώ ότι το ντύσιμό σου στο “Permission to Dance” είναι το ίδιο με του Κεν στην επερχόμενη ταινία, Barbie. Πρέπει να υποχωρήσω -εσύ το φόρεσες πρώτος… Σίγουρα το φόρεσες καλύτερα» αναφέρει στο βίντεο.

«Υπάρχει ένας άρρητος κώδικας του Κεν ότι αν πάρεις το στυλ ενός άλλου Κεν, πρέπει να του δώσεις το πιο πολύτιμο πράγμα σου. Ελπίζω να δεχτείς την κιθάρα του Κεν ως ταπεινή μου προσφορά» προσθέτει ο Ράιαν Γκόσλινγκ και κρατά μια μαύρη ακουστική κιθάρα με το «Ken» γραμμένο στο ίδιο ύφος με το λογότυπο των Metallica.

«Εξάλλου, ο Κεν δεν παίζει πραγματικά έτσι κι αλλιώς, οπότε… θα είναι πολύ καλύτερα στα χέρια σου» σημειώνει ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

Στο βίντεο προβάλλονται επίσης φωτογραφίες των δύο εμφανίσεων δίπλα δίπλα, με τον Γκόσλινγκ και τον Jimin να φορούν ένα πουκάμισο σε στυλ καουμπόι, με λευκά κεντημένα λουλούδια και κρόσια.

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn