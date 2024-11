Ο Sean «Diddy» Combs κρέμασε γυναίκα από μπαλκόνι 17ου ορόφου και απείλησε να την σκοτώσει

Νέα εβδομάδα και νέα αγωγή! Ο ράπερ Sean «Diddy» Combs γνωστός και ως Puff Daddy δέχτηκε νέα μήνυση από τη σχεδιάστρια μόδας Bryana Bana Bongolan.

Μια μήνυση 17 σελίδων που κατατέθηκε από τη γνωστή σχεδιάστρια μόδας στο Λος Άντζελες στις 27 Νοεμβρίου, κατηγορεί τον Puff Daddy για σεξουαλική επίθεση, συναισθηματική κακοποίηση και παράνομη κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Rolling Stone, ο Diddy φέρεται να απείλησε να τη σκοτώσει καθώς την κρεμούσε από ένα μπαλκόνι που βρισκόταν στον 17ο όροφο ενός κτιρίου. Η Bryana Bana Bongolan ζήτησε αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διαρκή συναισθηματική αγωνία.

Η Bongolan ανέφερε στη νέα μήνυση ότι ο Diddy φέρεται να την χτύπησε του μπαλκονιού της πρώην κοπέλας του Casandra Ventura αφού εισέβαλε στο διαμέρισμά της νωρίς το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 2016.

Δίνοντας λεπτομέρειες για το περιστατικό, η γυναίκα είπε ότι ο Combs την άρπαξε και «την σήκωσε στο κάγκελο του μπαλκονιού του 17ου ορόφου, ενώ φώναξε: “Ξέρεις τι δια@@ο έκανες;”» υποστηρίζει στη μήνυση.

Παρά την παρέμβαση της πρώην συντρόφου του, δεν την άφησε. Τόνισε ότι ο Diddy την τράβηξε πάνω από το μπαλκόνι και την χτύπησε στα έπιπλα της βεράντας.



Bryana “Bana” Bongolan alleges Diddy dangled her off a 17th-floor balcony, called himself “the motherf—ing devil” and claimed he “could kill” her in 2016



She claims to have photos and is seeking over $10M in damages.



A jury-seeking complaint was… pic.twitter.com/AESeUxvMrs